Pasqua si avvicina e con lei la cinquantasettesima edizione dell'Easter Jeep Safari, la pasqua pagana per gli amanti della Casa statunitense. Un festival che da 57 anni chiama a raccolta appassionati da tutto il mondo in quel di Moab (Utah), terra promessa di Jeep.

Per il 2023 l'appuntamento è dal primo al 9 aprile e, come da tradizione, la Casa presenterà alcune concept destinate a rimanere tali. Nell'attesa sono stati pubblicati i primi teaser che ne anticipano alcuni particolari estetici.

Marcare il sentiero

Trattandosi di un evento che in ogni suo elemento celebra il fuoristrada, è naturale come i teaser abbiano come protagonista la Jeep Wrangler, la Jeep più Jeep che c'è e la sua versione pickup, il Gladiator.

Partendo proprio da quest'ultimo il teaser a lui dedicato evidenzia la mancanza di portiere e grossi pneumatici tassellati, incastonati in passaruota dai quali spuntano parafanghi taglia XXL. C'è poi un ultimo particolare quasi nascosto: lo specchietto retrovisore sistemato sul parafango e non più sul montante anteriore.

Il teaser della Jeep Rubicon per l'Easter Safari 2023

Il secondo teaser, quello dedicato alla Wrangler, è meno fluo e mette in mostra portiere tubolari, immensi e le scritte "Jeep" e "Rubicon" con profilo blu, colore che identifica le varianti 4xe - quelle plug-in - della Casa. Un fuoristrada alla spina dunque, per mostrare i vantaggi dell'elettrificazione quando si parla di fuoristrada.

Il teaser della Jeep Wrangler per l'Easter Safari 2023

Concept estreme dunque, ma non solo. Nel comunicato infatti Jeep le chiama "trail markers", traducibile con "marcatori di sentieri". Non bisogna quindi pensare che un domani questi prototipi possano essere prodotti in serie, ma alcune soluzioni proposte potrebbero trovare spazio sui futuri modelli della Casa.

Altre in arrivo?

Nel 2022 le concept presentate all'Easter Jeep Safari sono state ben 7 e siamo quasi sicuri che quest'anno la Casa non si accontenterà di "appena" due prototipi. Dopo Wrangler Gladiator quindi potrebbero arrivare altre esagerazioni in chiave fuoristradistica, magari anche su base Jeep Avenger.

La più piccola della famiglia potrebbe così debuttare a Moab in versione più cattiva che mai, mostrando di cosa è capace la trazione integrale elettrica vista - immobile - al Salone di Parigi e in arrivo in versione di serie nel 2024.