Per la BMW X4 è il momento di affrontare la rinnovata concorrenza. Mercedes ha appena presentato la GLC Coupé, completamente trasformata negli interni e con uno stile più evoluto rispetto alla passata generazione. Le novità hanno riguardato anche le motorizzazioni, che ora sono solo elettrificate e puntano ancora di più sull’efficienza.

Come cambia, quindi, il confronto tra le due rivali tedesche? Andiamo a scoprirlo.

Spigolosa o filante?

Nonostante i due modelli condividano l’impostazione da SUV coupé, l’interpretazione è piuttosto diversa. Quella di BMW si basa sugli spigoli, con la grande calandra a doppio rene che rende immediatamente riconoscibile il frontale caratterizzato dalle prese d’aria in nero lucido di forma squadrata. Alle linee tese della fiancata, si abbinano cerchi fino a 21” per gli allestimenti più sportivi e una coda tronca con un diffusore nero che dà dinamicità alla vettura.

Il frontale della BMW X4 Il posteriore della BMW X4

Le linee della Mercedes sono più morbide (ne è un esempio il coefficiente aerodinamico cx di 0,27, uno dei più bassi in questo segmento), mentre i fari anteriori e posteriori sono più sottili rispetto al modello precedente. Le misure dei cerchi in lega arrivano fino a 20” e sulla parte terminale del lunotto spunta un piccolo spoiler che accentua la sportività dell’auto.

Nuova Mercedes GLC Coupé, il 3/4 anteriore Nuova Mercedes GLC Coupé, il 3/4 posteriore

Entrambe le vetture possono contare su un assetto variabile grazie alle varie modalità di guida, ma solo la Mercedes è dotata delle ruote posteriori sterzanti di 4,5° fino a 60 km/h per dare più agilità in curva e in manovra.

La Mercedes GLC Coupé vista dal vivo

La Mercedes GLC Coupé ha una linea ancora più filante, assetto sportivo di serie e solo motori elettrificati. Ecco com'è vista dal vivo.

I segni del tempo

A bordo si vedono in modo netto le differenze d’età dei due modelli. Nata nel 2018, la seconda generazione della X4 è stata aggiornata nel 2021, ma la strumentazione tecnologica non ha subito grandi rivoluzioni. Nella plancia della bavarese troviamo un quadro strumenti digitale e uno schermo a sbalzo dell’infotainment da 12,3” completo del BMW Personal Assistant e della compatibilità con Amazon Alexa.

Gli interni della BMW X4

L’impatto visivo è decisamente diverso sulla GLC Coupé che prende spunto dalla versione con carrozzeria tradizionale presentata nel 2022. Qui la dotazione si compone di un monitor da 12,3” per le informazioni di guida e di un infotainment verticale da 11,9” orientato verso il guidatore. Anche qui c’è l’assistente vocale chiamato “Hey Mercedes”, aggiornato nelle funzioni e nella prontezza di risposte.

La plancia della nuova Mercedes GLC Coupé

Il tunnel centrale è diametralmente opposto: ricco di comandi per la BMW ed essenziale e minimalista per la Mercedes.

Sui sedili e i vari rivestimenti c’è un sostanziale pareggio: le opzioni sono numerose e i gusti individuali fanno sicuramente la differenza.

Tornando a valutazioni oggettive, la Mercedes vince sul fronte della capacità del bagagliaio, con una volumetria minima di 545 litri (1.490 litri la massima) contro i 525-1.430 litri della BMW. Ma la situazione cambia se si prendono in considerazione le GLC Coupé ibride plug-in, nelle quali la batteria “ruba” un po’ di spazio facendo scendere la capacità a 390-1.335 litri.

Le ibride plug-in come ago della bilancia

A livello di motori, la Mercedes propone una scelta piuttosto ampia ed esclusivamente elettrificata. Nel listino della GLC Coupé troviamo due versioni mild hybrid a benzina da 204 e 258 CV, due mild hybrid diesel da 197 e 269 CV e tre varianti ibride plug-in (due benzina e una diesel) fino a 381 CV. Queste ultime sono dotate di una batteria da 31,2 kWh che permette fino a 110-120 km di autonomia a seconda della versione scelta.

La Mercedes GLC Coupé propone versioni a benzina e diesel sia mild hybrid che ibride plug-in La BMW X4 M Competition è la più potente in listino con 510 CV

Le ibride plug-in sono completamente assenti nel listino della BMW, che si compone di tre mild hybrid a benzina con potenze comprese da 184 a 360 CV e quattro mild hybrid diesel da 190 fino a 340 CV.

Ma la X4 può contare su un top di gamma assoluto come la M Competition da 510 CV, con lo stesso motore 6 cilindri della M4. Almeno per il momento, perché nei prossimi mesi la GLC Coupé riceverà una variante AMG, che potrebbe ereditare il powertrain ibrido plug-in a 4 cilindri da 680 CV della Classe C.

Le versioni a benzina

BMW X4 xDrive 20i BMW X4 xDrive 30i BNW X4 xDrive M40i BMW X4 M Competition Mercedes GLC 200 4MATIC Mercedes GLC 300 4MATIC Tipologia mild hybrid mild hybrid mild hybrid non elettrificata mild hybrid mild hybrid Cilindrata 1.998 cc 1.998 cc 2.998 cc 2.993 cc 1.999 cc 1.999 cc Potenza 184 CV 245 CV 360 CV 510 CV 204 CV 258 CV Coppia 300 Nm 350 Nm 500 Nm 650 Nm 320 Nm 400 Nm 0-100 km/h 8,6 secondi 6,6 secondi 4,9 secondi 3,8 secondi 7,9 secondi 6,3 secondi Velocità massima 215 km/h 235 km/h 250 km/h 250 km/h (285 km/h con M Driver's Package) 227 km/h 246 km/h

Le versioni diesel

BMW X4 xDrive 20d BMW X4 xDrive 30d 249 BMW X4 xDrive 30d 286 BMW X4 xDrive M40d Mercedes GLC 220 d 4MATIC Mercedes GLC 300 d 4MATIC Tipologia mild hybrid mild hybrid mild hybrid mild hybrid mild hybrid mild hybrid Cilindrata 1.995 cc 2.993 cc 2.993 cc 2.993 cc 1.993 cc 1.993 cc Potenza 190 CV 249 CV 286 CV 340 CV 197 CV 269 CV Coppia 400 Nm 650 Nm 650 Nm 700 Nm 440 Nm 550 Nm 0-100 km/h 7,9 secondi 5,9 secondi 5,7 secondi 4,9 secondi 8,1 secondi 6,4 secondi Velocità massima 213 km/h 235 km/h 245 km/h 250 km/h 225 km/h 249 km/h

Le ibride plug-in

Mercedes GLC 300 e 4MATIC Mercedes GLC 400 e 4MATIC Mercedes GLC 300 de 4MATIC Alimentazione Benzina + Elettrico Benzina + Elettrico Diesel + Elettrico Cilindrata 1.999 cc 1.999 cc 1.993 cc Potenza totale 313 CV 381 CV 335 CV Coppia totale 550 Nm 650 Nm 750 Nm Velocità massima 218 km/h 237 km/h 217 km/h Accelerazione 0-100 km/h 6,7 s 5,6 s 6,4 s Capacità batteria (nominale) 31,2 kWh 31,2 kWh 31,2 kWh Autonomia elettrica (WLTP) 104-120 km 104-120 km 102-117 km

I prezzi? Al momento non è possibile fare un confronto diretto, dato che Mercedes non ha ancora ufficializzato il listino della GLC Coupé, che arriverà in concessionaria a partire dall’estate 2023.