L’esperienza di Valtteri Bottas non è solo al servizio del team di Formula 1 di Alfa Romeo. Il pilota finlandese riveste un ruolo cruciale anche nelle operazioni quotidiane del Biscione, come dimostra la sua recente visita al Centro Stile in compagnia di Alejandro Mesonero Romanos.

Insieme al responsabile del Centro, il pilota di F1 ha dato la sua opinione sui nuovi progetti di Alfa Romeo, dando il suo contributo con suggerimenti personali e proposte tecniche specifiche.

A scuola di stile (e non solo)

Non sappiamo esattamente su cos’abbia lavorato Bottas, ma viene da pensare che i prossimi modelli sportivi marchiati "Alfa" porteranno (anche) la sua firma. Il brand ha ammesso che il pilota è stato coinvolto in prima persona per valutare stile, dinamica di guida e aerodinamica di alcune Alfa Romeo, senza però specificare i progetti esatti.

Sappiamo che la Casa sta lavorando a una super sportiva, probabilmente imparentata con la leggendaria 33 Stradale. E in cantiere ci sono anche le versioni restyling di Giulia e Stelvio Quadrifoglio.

Intanto, Mesonero Romanos commenta così la visita di Bottas:

“Il coinvolgimento di Bottas può essere un’ulteriore fonte d’ispirazione nella scelta di determinate soluzioni. Il suo punto di vista è sempre funzionale e driver oriented, dalle soluzioni ergonomiche, all’aerodinamica, passando per il puro piacere di guida”. In ogni area di sviluppo, il suo contributo e la sua esperienza decennale nel Circus saranno una chiave di lettura eccezionale”.

Una GTAm per Valtteri

La visita al Centro Stile Alfa Romeo è arrivata poche ore dopo la consegna della Giulia GTAm allo stesso Bottas avvenuta allo Stellantis&You di Torino.

La consegna dell'Alfa Romeo Giulia GTAm a Valtteri Bottas

Il pilota finlandese si è così regalato uno dei 500 esemplari della supercar tricolore e si è detto entusiasta di essere diventato possessore dell’Alfa Romeo: