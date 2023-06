Lunghezza: 4.810 mm

Larghezza: 1.900 mm

Altezza: 1.700 mm

Passo: 2.815 mm

Bagagliaio: min. 809-813 litri/max. 1.988-1.996 litri

Kia Sorento è uno dei modelli che incarna meglio la profonda trasformazione vissuta dai SUV nel corso degli ultimi 20 anni. Nato come fuoristrada, si è presto trasformato in un modello completo sempre più generoso nelle dimensioni, spazioso, tecnologico e naturalmente "green".

Kia Sorento, le dimensioni

Le misure della Kia Sorento non sono cambiate radicalmente dalla terza alla quarta generazione, la lunghezza è aumentata di appena 10 mm toccando i 4.810 mm, la larghezza di altrettanto (da 1.890 a 1.900 mm) e l'altezza di soli 5 mm, anche se la nuova piattaforma e il design la rendono molto più diversa di quanto appaia. Il passo, ossia la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, è aumentato di 35 mm e ha superato i 2,8 metri raggiungendo i 2.815 mm.

Kia Sorento Plug-In Hybrid

Kia Sorento, abitabilità e bagagliaio

La Kia Sorento offre fino a sette posti e spazi più che buoni in configurazione sia a cinque sia a sette passeggeri: la seconda fila offre poco men odi un metro per la testa e 1.4750 mm per le spalle, mentre per le gambe dei passeggeri posteriori ci sono circa 1,03 metri, con qualche mm di differenza a seconda che si tratti del modello ibrido o ibrido plug-in.

Anche il bagagliaio varia leggermente: con cinque posti si va da 809 litri per il plug-in a 813 per il full hybrid, e da 1.988 a 1.996 litri abbattendo la seconda fila. In configurazione sette posti lo spazio dietro le spalle dei passeggeri va da 175 a 179 litri.

Kia Sorento è un modello completamente ibrido, nel senso che entrambe le motorizzazioni a listino sono elettrificate: troviamo infatti un full hybrid e un plug-in hybrid con batteria ricaricabile. Entrambi hanno alla base il 1.6 a benzina e il cambio automatico a 6 rapporti, con la trazione integrale AWD di serie o a richiesta.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.6 T-GDi HEV AT6/AT6 AWD 230 CV Benzina/elettrica Anteriore o integrale, cambio automatico 1.6 T-GDi PHEV AT6 AWD 265 CV Benzina/elettrica Integrale, cambio automatico

Kia Sorento, le concorrenti di dimensioni simili

Kia Sorento compete con SUV medio/grandi da 4,8 metri circa, anche se non tutti hanno sette posti e motori elettrificati.