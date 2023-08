Quest'anno la Monterey Car Week in California è più ricca che mai. Tra i tanti debutti previsti c'è anche quello della nuova Mercedes-AMG GT, lo ha confermato la casa stessa attraverso una nota ufficiale.

In occasione della settimana dedicata alle auto di lusso, inoltre, il brand della Stella svelerà anche una Mercedes-AMG SL in edizione speciale, forse un esempio del programma di personalizzazione Manufaktur.

Cosa sappiamo della nuova AMG GT

La nuova generazione di AMG GT è stata anticipata da numerose foto spia e a giudicare da quelle immagini è ancora caratterizzata da un lungo cofano con un breve tetto fastback e ampie fiancate, che le conferiscono un assetto propriamente sportivo.

Nuova Mercedes AMG GT PHEV, le foto spia

Dovrebbe essere però più grande della precedente, con 2+2 posti a sedere che la faranno competere meglio con la Porsche 911. Per la nuova AMG GT è prevista la trazione integrale e, sebbene al momento del lancio ci sarà un V8, dovrebbero seguire modelli ibridi plug-in.

Un unico, piccolo, indizio

Al debutto della AMG GT, come dicevamo, si aggiungerà un'edizione speciale della Mercedes-AMG SL, una novità degli anni passati che è stata protagonista del nostro Perché Comprarla.

Anche questa sorpresa è stata anticipata da Mercedes stessa, che però non offre nemmeno il più piccolo teaser. L'unico indizio che abbiamo è il comunicato stampa, in cui si parla della SL in combinazione con il servizio di personalizzazione Manufaktur della casa tedesca. In quanto tale, questa speciale AMG SL potrebbe mostrare alcune delle ampie opzioni disponibili per gli acquirenti attraverso questo programma. Staremo a vedere.

Lo stand Mercedes per la Monterey Car Week 2023 si preannuncia davvero ricco. A farne parte saranno anche la Vision One-Eleven e la Project Mondo G, insieme a numerosi veicoli storici.

Mercedes Vision One-Eleven

Tra questi, una coppia di modelli W 06, tra cui una Model S del 1927 e una Model SS Cabriolet del 1930 che guideranno il Pebble Beach Tour d'Elegance il 17 agosto.

Continuate a seguirci per saperne di più.