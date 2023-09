In pochi sanno che prima di mettere in produzione nuovi modelli e quindi prima di darli in pasto agli enti certificatori (come l'Euro NCAP nel caso dei crash test), le case automobilistiche eseguono delle prove "in casa" molto approfondite.

Nel corso di una lunga intervista rilasciata ad Autocar, il ceo di Mercedes Ola Kallenius ha affermato che già da qualche tempo l'azienda mette alla prova anche le auto prodotte dai concorrenti, per migliorare ulteriormente la sicurezza dei propri modelli.

A tutto test

Nel corso dell'intervista, il numero uno della Stella ha risposto a una domanda che chiedeva come la sua azienda intenderà rispondere in un futuro non troppo lontano all'arrivo della concorrenza cinese in Europa.

Mercedes CLA Concept 2023

Dopo aver affermato con sicurezza che la Concept CLA, presentata al Salone di Monaco, rappresenta un'anteprima di un modello che "sarà difficile da battere", il manager ha parlato di sicurezza.

"Nessuna azienda ha un pedigree di sicurezza più lungo e profondo di Mercedes. Si può andare da una compagnia di assicurazioni o da un'agenzia di valutazione della sicurezza e prendere qualche stella."

"Noi diciamo sempre che una stella è sufficiente: la stella Mercedes. Eseguiamo tutta una serie di test che nessun altro fa. Ci scontriamo con i nostri veicoli, con quelli della concorrenza e abbiamo un'idea di cosa funziona e cosa no".

Ha poi aggiunto che l'attenzione ai dettagli durante lo sviluppo dà alla casa un vantaggio importante rispetto ai rivali cinesi, motivo per cui non è preoccupato dell'arrivo di nuovi marchi e modelli in Europa.

I crash test della Mercedes EQE

Auto più futuristiche

Nel corso della stessa intervista, Kallenius ha ribadito che Mercedes sta lavorando per rendere la sua gamma più futuristica, spendendo "miliardi di euro a due cifre" per i veicoli elettrici di prossima generazione.

L'azienda ha già dichiarato di voler produrre esclusivamente auto elettriche già a partire dal 2030, "laddove le condizioni di mercato lo consentiranno". Tuttavia, non ha ancora deciso di dire addio ai motori a benzina e diesel: secondo il ceo, nel prossimo decennio saranno necessari anche "veicoli ibridi ICE ad alta tecnologia".

La discussione è poi finita sui carburanti sintetici, ma Källenius ha affermato che i veicoli elettrici a batteria sono ancora più efficienti del 70% una volta considerato l'intero processo di produzione. Inoltre, perché l'e-fuel possa prendere piede dovrà prima essere industrializzato, ma non crede che ciò accadrà in questo decennio.