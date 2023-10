Dopo che Opel ha fatto il suo ingresso nella classe delle utilitarie con la Corsa A nel 1982, è in qualche modo giunto il momento di una nuova generazione, dopo undici anni e due aggiornamenti di modello.

Così, nella primavera del 1993, il produttore svela finalmente la nuova generazione. E quella che trent'anni fa è un'auto cittadina nuova fiammante, diventa oggi un'auto storica. Sembra una follia, ma è così. L'Opel Corsa B compie 30 anni. Un'auto classica su cui vi invitiamo a salire per fare un viaggio nel tempo.

Molti motori, ancora più linee di equipaggiamento

Anche l'eterna rivale Volkswagen Polo si è presa il suo tempo per trovare un'erede. Solo nel 1994, dopo ben 13 anni, è arrivato il momento. A quel punto, l'Opel Corsa B è già sul mercato e conquista nuovi clienti.

A parte la nuova piattaforma GM Gamma utilizzata con il nome di progetto S93, la differenza maggiore rispetto alla prima Opel Corsa è chiaramente il design della carrozzeria fortemente arrotondato. L'aspetto è molto più moderno e proietta la vettura dai pragmatici e spigolosi anni '80 direttamente nei divertenti e colorati anni '90.

Questo a un primo sguardo, ma in realtà gran parte del design risale all'epoca in cui la Corsa A ha compiuto appena un anno. Parola chiave: Opel Junior. Un'auto da esposizione del 1983 che, a posteriori, ha un forte legame stilistico con la Corsa di seconda generazione. In entrambe le vetture è stato coinvolto in modo significativo il designer giapponese Hideo Kodama.

Per quanto lungimirante nel design, con i suoi accenti esterni come le estensioni in plastica dei passaruota e le vistose calotte degli specchietti, la grande rivoluzione sotto il cofano non ha ancora luogo.

Inizialmente, la piccola Opel (da marzo 1993 come modello a tre porte e da agosto 1993 anche a cinque porte con portellone posteriore modificato e luci posteriori più strette) è disponibile solo con motori a benzina a quattro cilindri da 1,2 e 1,4 litri con 45 o 60 CV e con il diesel da 1,5 litri (con o senza turbo) con 50 o 67 CV. Tutti i propulsori sono quindi ancora quelli del modello precedente.

Tra l'autunno del 1993 e la metà del 1994 viene riproposta anche una versione GSi con motore Ecotec da 1,6 litri e 109 CV. Dall'estate 1994 fino alla fine della produzione, la potenza dell'unità 16V scende leggermente a 106 CV. La Corsa Sport si posiziona al di sotto della GSi per tutto il suo ciclo di vita e viene offerta con un motore 8 valvole da 1,4 litri con 82 CV fino all'agosto 1994. Dopo le vacanze estive viene sostituito dal 16V da 1,4 litri con 90 CV dal settembre 1994.

Poi, dal settembre 1995, un diesel aspirato da 1,7 litri con 60 CV sostituisce il vecchio motore turbodiesel da 1,5 litri. Nell'estate del 1997, la gamma di motori viene completata da un motore a benzina a tre cilindri da 1,0 litri di nuova concezione con 55 CV e tecnologia a quattro valvole. Per i modelli con questo motore arriva anche il servosterzo elettrico (EPS) per ridurre i consumi.

A quel punto, la Corsa ha già ricevuto il suo unico (ma completo) restyling. In particolare, nel luglio del 1997. Il lifting comprende la modifica di grembiulature anteriori e posteriori, strisce di protezione laterali più larghe e indicatori di direzione laterali di serie. Anche il design dei coprimozzi e dei cerchi in lega è modernizzato. Nell'abitacolo sono introdotti nuovi tessuti e un volante a tre razze con airbag, il pomello del cambio precedentemente quadrato è sostituito da uno rotondo e i poggiatesta sono rimossi.

Opel Corsa B cinque porte Venduta anche in Italia, la Opel Corsa B Station Wagon

Con la revisione, Opel ha modificato anche le denominazioni dei modelli e le varianti di equipaggiamento. "Eco", "City", "Swing", "Sport", "GSI", "Joy", "Atlanta", "World Cup", "Grand Slam", "Viva", "Family", "CCD", "Vogue", "Advantage" e "Coiffeur" contro "Twen", "Cappuccino", "Vogue", "Advantage", "Edition 100", "Edition 100 Cool", "Edition 2000", "World Cup", "World Cup Cool", "World Cup Sport", "Webc@r", "Viva", "Snow", "Young", "Special", "City", "Trio" e "Twist". Sì... 33 nomi in sette anni. Un'autentica festa per gli storici Opel.

L'ultimo aggiornamento del motore

Due anni prima della fine della produzione c'è l'ultimo intervento sulla Corsa B. Ancora una volta a cuore aperto, perché Opel fornisce alla piccola vettura l'ultimo motore nuovo nel 1998. Si tratta di un motore a benzina a quattro cilindri da 1,2 litri con 16 valvole, 65 CV e 110 Nm di coppia. Il motore è basato sul tre cilindri introdotto l'anno precedente. Abbinato a un cambio manuale a 5 marce, fa accelerare il veicolo, che pesa solo 950 kg, da 0 a 100 km/h in 14 secondi. Velocità massima? 163 km/h.

Ed è proprio questo motore che oggi si trova sotto il cofano della nostra auto di prova. Un modello blu facelift del 1998 nella versione a tre porte e nell'allestimento Edition 2000, che con una lunghezza di 3,74 metri, una larghezza di 1,61 metri e un'altezza di 1,42 metri potrebbe passare per un'utilitaria. Anche se la Corsa è cresciuta notevolmente nella trasformazione A-B.

Più spazio, meno pragmatismo

Salendo a bordo ci ricordiamo subito quanto è angusta, come la precedente Corsa A. E anche nel modello B, la spaziosità non è necessariamente scritta a lettere maiuscole. Nonostante il tetto apribile manuale, tuttavia, lo spazio per la testa offerto dal sedile di guida regolabile in altezza è accettabile.

Le spalle del guidatore e del passeggero anteriore non si toccano a ogni curva e anche nella parte posteriore, con lo schienale regolabile, possiamo trovare una posizione di seduta ragionevolmente comoda. Che differenza possono fare 100 millimetri di passo in più! Incredibile.

Ma non è solo la sensazione di claustrofobia a essere in gran parte scomparsa dalla Corsa B. Anche la praticità degli anni '80 è scomparsa, lasciando il posto a un design degli interni più arrotondato e pomposo. Naturalmente, tutto è ancora disposto in modo chiaro. Semplicemente per mancanza di tecnologia. Dietro il volante con airbag, vediamo quindi solo un tachimetro, un indicatore del carburante, un display della temperatura e una manciata di spie.

Senza aria condizionata, con telefono

Nella consolle centrale della nostra auto in prova, invece, si assiste a un vero e proprio spettacolo pirotecnico di tecnologia. Il controllo della ventilazione (senza aria condizionata) è gestito da tre manopole e un cursore, al di sotto del quale si trova la radio. Nel nostro caso, una Phillips CCRT 700, un modello piuttosto insolito per le utilitarie dell'epoca (e ovviamente a pagamento), con funzione telefonica e relativo grande display digitale sul cruscotto. Ricezione radio cristallina inclusa. Questo è il comfort di un'auto piccola.

Ora spostate rapidamente il sedile e gli specchietti nella giusta posizione con la forza dei muscoli, inserite la chiave nel blocchetto di accensione e girate e il motore a iniezione si risveglia al minimo senza un mormorio e piacevolmente silenzioso. La prima marcia è sorprendentemente fluida e ragionevolmente precisa, e si parte.

I montanti McPherson con molle elicoidali all'anteriore e l'assale composito a bracci oscillanti con molle mini-block al posteriore, insieme al già citato sistema di sterzo EPS, offrono un'esperienza di guida abbastanza moderna. Da vivace a confortevole. La vettura, che pesa meno di una tonnellata, è poi frenata in modo solido con freni a disco all'anteriore e a tamburo al posteriore. In ogni caso, ci sentiamo abbastanza a nostro agio. Anche oltre i 100 km/h.

E oggi?

A differenza della Corsa A, la Corsa B si trova ancora abbastanza spesso sui mercati dell'usato. Si possono trovare modelli un po' logori con revisione a volte per meno di 1.000 euro. Esemplari ben tenuti e con un basso chilometraggio (la nostra auto in prova, proveniente dalla collezione Opel, ha l'incredibile cifra di 3.136 km) sono ormai piuttosto rari e possono essere offerti a oltre 4.000 euro. Con ABS e airbag, tuttavia, sono ancora un modo estremamente conveniente per andare da A a B in tutta sicurezza e comodità.

Al contrario, la Corsa F, che ha appena subito un lifting Vizor, supera tutti i limiti stabiliti dalla seconda generazione. È dotata di una tecnologia moderna che 30 anni fa non era nemmeno disponibile sulle auto di lusso. È più grande, più pesante e, naturalmente, molto più costosa. Almeno nel confronto generazionale, con un prezzo base di 19.450 euro.