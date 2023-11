Ford si sta reinventando. La casa automobilistica americana sta salutando nomi ben conosciuti, come Fiesta e Focus, per fare spazio a nuovi prodotti elettrici che saranno sviluppati tenendo conto delle esigenze attuali e future. L'Explorer EV presentato a marzo di quest'anno ha anticipato la nuova direzione e un altro crossover elettrico è attualmente in fase di preparazione per il debutto nel 2024.

Nuove foto spia ci mostrano un prototipo camuffato sorpreso a fare dei test su strade pubbliche in Germania.

Ford Sport Crossover non è il nome definitivo

Nel marzo dello scorso anno, Ford ha annunciato il suo programma di veicoli elettrici per l'Europa per i prossimi due anni, che comprende un totale di tre novità. Quello che vedete raffigurato nella galleria sottostante dovrebbe diventare il più grande del trio ed è provvisoriamente noto come Sport Crossover, mentre a febbraio vi avevamo mostrato le foto spia del SUV elettrico con cui condivide la piattaforma.

Lo Sport Crossover (per ora continueremo a chiamarlo così) si collocherà al di sopra dell'Explorer EV e della Mustang Mach-E in termini di dimensioni. L'anno prossimo è previsto anche l'arrivo in gamma di una versione completamente elettrica della Puma, che farà da entry-level.

Il nuovo Crossover elettrico di Ford, foto spia

Tornando alla piattaforma, bisogna ricordare che Ford ha una partnership in corso con Volkswagen, che riguarda anche i veicoli elettrici, per cui l'azienda tedesca ha condiviso con Ford la sua architettura MEB, utilizzata tra l'altro come base per l'Explorer EV.

Anche il crossover sportivo poggia su di essa e, a giudicare da ciò che vediamo in queste foto, avrà all'incirca le stesse dimensioni della Volkswagen ID.6. Tuttavia, si dice che la versione Ford avrà una maggiore altezza da terra e - da quello che possiamo vedere nelle immagini - una linea del tetto più inclinata nella parte posteriore.

Come sarà fatto dentro

Pure per quanto riguarda gli interni ci si aspetta un mix di soluzioni Volkswagen, come il pannello di controllo dei fari che si trova sul lato sinistro del volante e, molto probabilmente, un sistema di infotainment unico basato sul SYNC. Ricordiamo però che, ad esempio, l'Explorer EV ha un layout interno completamente diverso rispetto all'ID.4.

Il nuovo Sport Crossover dovrebbe arrivare il prossimo anno e sarà prodotto nello stabilimento Ford di Colonia. Il modello, come abbiamo detto, fa parte dell'ambiziosa strategia dell'azienda di lanciare nove veicoli completamente elettrici nel Vecchio Continente entro la fine del prossimo anno (cinque dei quali saranno veicoli commerciali leggeri), continuate a seguirci per restare informati.