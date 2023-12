Per rendere veramente "neutro" il trasporto su gomma, occorre che l'intero percorso produttivo dei veicoli nasca con i migliori requisiti, cosa ancor più importante nel caso del trasporto pesante, dove le "cifre" in gioco anche in termini di emissioni sono giocoforza più importanti. E questo include anche motori, batterie e componenti.

La maggior parte dei costruttori sta allestendo le line di assemblaggio dei mezzi e quelle di produzione dei componenti negli stabilimenti che fino a ieri hanno prodotto i mezzi tradizionali come parte di un lento processo di trasformazione, ma qualcuno è riuscito a creare "isole" già 100% neutrali, come ha fatto FPT, la divisione powetrain di Iveco Group che ha realizzato un impianto dedicato totalmente a zero emissioni.

Rifornisce anche Nikola

La fabbrica ePowertrain nasce nel 2022 nel comprensorio di FPT Industrial che si trova nella zona nord di Torino, ma come realtà indipendente sia dal punto di vista operativo sia da quello energetico, per contribuire all'obiettivo che il nuovo Iveco Group, comprendente anche FPT Industrial, si è posto nei confronti della neutralità delle emissioni, da raggiungere per il 2040 ossia 10 anni prima della scadenza fissata dagli Accordi di Parigi.

Questo impianto è concepito per sostenere lo sviluppo della gamma elettrica che il Gruppo completa tra il 2022 e il 2023 presentando le varianti elettriche dei suoi modelli leggeri e pesanti, dal furgone eDucato ai medi e pesanti eEurocargo ed S-Way, oltre ai pack batteria per i bus urbani e minibus.

FPT Industrial ePowertrain plant, Torino

Si tratta di un complesso di 15.000 metri quadri dove lavorano in totale circa 200 addetti e dove, a regime, si prevede di raggiungere il volume complessivo di 20.000 gruppi propulsori e altrettanti pacchi batteria assemblati in un anno. Gli assali elettrici in particolare sono destinati anche ai camion Nikola Tre, di cui Iveco è partner, e che vengono costruiti nella fabbrica tedesca di Ulm allestita in joint Venture tra Iveco e Nikola.

I robot da trasporto a guida autonoma nella ePowertrain plant di Torino

Tecnologie 4.0

L'impianto è "governato" da macchinari ad alta tecnologia di ultima generazione: dalle operazioni di magazzino altamente automatizzate con sistemi di trasporto elettrici e guidati dall'intelligenza artificiale, ad un ampio uso di realtà virtuale e realtà aumentata, sensori intelligenti, scanner 3D per misurazioni ad alta precisone, modelli tridimensionali virtuali per collaudare preventivamente metodi e soluzioni e molto altro.

L'energia è green o compensata

La fabbrica ePowertrain di Torino è una sorta di modello" in piccolo" dell'obiettivo della Casa, ma sarebbe più giusto dire "delle Case", in termini di ecosistema industriale: l'energia elettrica arriva in parte da un impianto solare interno e in parte da fonti fotovoltaiche ed eoliche esterne, mentre il resto del fabbisogno energetico è certificato dai fornitori.

FPT Industrial ePowertrain Torino, l'area verde esterna

Le emissioni di CO2 dell'attività produttiva sono mantenute basse dai processi ad alta tecnologia e compensati economicamente "acquistando crediti di carbonio" tramite società specializzate in operazioni di bilanciamento climatico.

All'interno del complesso c'è inoltre un'area verde di 6.000 metri quadrati in cui sono coltivate circa 100 piante con alta resistenza alla siccità che da sole assorbono e quindi compensano direttamente circa 7.000 kg di CO2 l'anno.

La scheda di FPT ePowertrain Torino