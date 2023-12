Siete desiderosi di scoprire le ultime novità in materia di tecnologia applicata alle auto? O siete semplicemente curiosi di vedere dal vivo i concept più innovativi o i modelli più recenti? Allora vi attende un anno ricco di eventi molto importanti, dal CES di Las Vegas fino al ritorno del Salone di Ginevra.

Prendete quindi carta e penna e cominciate a segnarvi gli appuntamenti più importanti del 2024 per non perdervi neanche una fiera (o un evento) dedicata alle quattro ruote.

CES di Las Vegas (9-13 gennaio 2024)

CES Las Vegas

Nel panorama automobilistico, l'inizio dell'anno è segnato dal CES di Las Vegas, una manifestazione dedicata all'elettronica di consumo.

Negli ultimi anni, l'evento ha visto una crescente presenza del settore automotive, con Costruttori e aziende che colgono l'occasione per mostrare soluzioni hi-tech e concept legati alla digitalizzazione e all'automazione delle vetture.

Quando 9-13 gennaio 2024 Dove Las Vegas Sito ufficiale https://www.ces.tech/

Salone di Tokyo (12-14 gennaio 2024)

Salone di Tokyo

Il Salone di Tokyo rimane una tappa importante per le auto da competizione e il tuning. Nei padiglioni della Makuhari Messe di Chiba, si possono ammirare innumerevoli auto modificate, soprattutto di provenienza giapponese in un panorama unico nel suo genere.

Quando 12-14 gennaio 2024 Dove Tokyo Sito ufficiale https://www.tokyoautosalon.jp/

Washington DC Auto Show (19-28 gennaio 2024)

Washington Auto Show

Il Walter E. Washington Convention Center nella capitale americana è la cornice perfetta per anticipare i più recenti modelli automobilistici sul mercato a stelle e strisce.

Con 70.000 metri quadrati di esposizione, la rassegna ospita le ultime innovazioni dai brand statunitensi, espositori indipendenti e una vasta selezione di auto d'epoca. Non manca l'attenzione per le vetture elettriche, con approfondimenti, test-drive e aree dedicate ai modelli a emissioni zero.

Quando 19-28 gennaio 2024 Dove Washington D.C. Sito ufficiale https://www.washingtonautoshow.com/

Rallye Montecarlo Historique 2024 (31 gennaio-7 febbraio 2024)

Rally storico di Montecarlo

Il 26esimo Rally storico di Montecarlo copre Glasgow, Bad Hambourg, Milano e Reims, con le tappe dal 3 al 6 che si svolgono in Francia, con un fitto programma di passaggi in mezzo a migliaia di appassionati. Il 7 febbraio le premiazioni a Montecarlo.

Quando 31 gennaio-7 febbraio 2024 Dove Francia Sito ufficiale https://acm.mc/en/edition/25e-rallye-montecarlo-historique/

Retromobile Parigi (31 gennaio-4 febbraio 2024)

Retromobile Parigi

Il Porte de Versailles Exhibition Centre ospita Retromobile, una delle principali fiere europee per le auto classiche.

Oltre alle esposizioni originali, a Retromobile si trovano pezzi di ricambio, auto restaurate e accessori, con la partecipazione di club automobilistici provenienti da tutta Europa.

Quando 31 gennaio-4 febbraio 2024 Dove Parigi Sito ufficiale https://www.retromobile.com/

Chicago Auto Show (10-19 febbraio 2024)

Chicago Auto Show

A febbraio, Chicago diventa il palcoscenico principale per le novità dei marchi americani, con concept avveniristici, molti dei quali a propulsione elettrica.

L'evento comprende conferenze, test-drive e tante anteprime esclusive di numerosi modelli che arriveranno sul mercato statunitense nei mesi e anni successivi.

Quando 10-19 febbraio 2023 Dove Chicago Sito ufficiale https://www.chicagoautoshow.com/default.html

The ICE St. Moritz (23 e 24 febbraio 2024)

The ICE

Nella suggestiva cornice alpina di St. Moritz, in Svizzera, si svolge il Concorso d'Eleganza "THE ICE", dove le auto classiche si esibiscono sulla neve e sul lago ghiacciato, affascinando giudici, appassionati e curiosi con la loro eleganza senza tempo.

Quando 23-24 febbraio 2024 Dove St. Moritz Sito ufficiale https://theicestmoritz.ch/

Salone dell’Auto di Ginevra (26 febbraio-3 marzo 2024)

Salone di Ginevra

Il Salone di Ginevra a...Doha, in Qatar. Dopo quattro edizioni cancellate, una delle fiere più famose al mondo ritorna con un nuovo formato e una nuova sede.

Gli organizzatori si aspettano così una maggiore partecipazione da parte delle Case auto e degli spettatori, con circa 300.000 presenze previste nell'arco della manifestazione.

Quando 26 febbraio-3 marzo 2024 Dove Doha Sito ufficiale https://www.automotoretro.it/

Automotoretrò (2-3 marzo 2024)

Automotoretrò

Ogni anno, Automotoretrò, evento storico nel mondo delle auto d'epoca, riunisce a Parma collezionisti, appassionati, espositori e professionisti, offrendo una vetrina unica per le vetture storiche.

Quando 2-3 marzo 2024 Dove Parma Sito ufficiale https://www.automotoretro.it/

Salone dell'auto di New York (29 marzo - 7 aprile 2024)

Salone di New York

L'Auto Show di New York è una tappa cruciale nel panorama automobilistico globale. La fiera presenta anteprime esclusive, tra concept elettrici e nuove hypercar progettate per i mercati nordamericano ed europeo, con la partecipazione attesa di marchi di spicco come quelli del gruppo General Motors, Ford, Toyota, Nissan e Stellantis.

Quando 29 marzo-7 aprile 2024 Dove New York Sito ufficiale https://autoshowny.com/

Techno Classica Essen (3-7 aprile 2024)

Techno Classica Essen

Gli otto padiglioni della fiera tedesca di Essen accolgono oltre 2.700 espositori legati al mondo dell'auto classica.

Oltre alle numerose vetture in mostra, l'evento celebra anniversari e storia dei modelli più iconici e culmina nel prestigioso Concorso d'Eleganza.

Quando 3-7 aprile 2024 Dove Essen Sito ufficiale http://www.siha.de/tce_uk.php?m=1&ms=1

Formula E Misano (13-14 aprile 2024)

Formula E Misano

Lo spettacolo della Formula E arriva in Romagna nel celebre Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Si tratta di una delle prime tappe della stagione 2024 del mondiale dedicato alle monoposto elettriche, ma è già importante per determinare gli equilibri della classifica Costruttori e di quella piloti.

Quando 13-14 aprile 2024 Dove Misano Adriatico (RN) Sito ufficiale https://www.misanocircuit.com/biglietteria/fiaformulae/

Retroclassic Stoccarda (25-28 aprile 2024)

Retroclassic Stoccarda

Il Retroclassic Stoccarda è una delle fiere più grandi dedicate alle auto storiche e non solo. Nella città tedesca sono attesi centinaia di migliaia di appassionati per partecipare a diverse attività, tra raduni, esposizioni di veicoli d'epoca (tra cui anche trattori e camion) e gli immancabili mercatini dell'usato.

Quando 25-28 aprile 2024 Dove Stoccarda Sito ufficiale https://www.retro-classics.de/en

Concorso d'Eleganza Villa d'Este (24-26 maggio 2024)

Concorso d'Eleganza Villa d'Este

Il Grand Hotel Villa d'Este offre lo sfondo ideale per l'esposizione di vetture esclusive, dai modelli storici alle concept car più moderne.

Durante questo concorso, presentato da BMW Italia, sono state svelate alcune delle Rolls-Royce più lussuose e costose della storia della famiglia Boat Tail.

Quando 24-26 maggio 2024 Dove Cernobbio Sito ufficiale https://www.concorsodeleganzavilladeste.com/it/

1000 Miglia (11-15 giugno 2024)

1000 Miglia

La 42esima rievocazione della 1000 Miglia si corre dall'11 al 15 giugno. Il percorso dell'edizione 2024 parte da Brescia e arriva a Roma nel classico "anello" percorso in senso antiorario.

Tra le tappe previste ci sono anche Bergamo, Torino, Genova, Viareggio, Grosseto, Siena e Ferrara.

Quando 11-15 giugno 2024 Dove Brescia Sito ufficiale https://1000miglia.it/

Milano Monza Motor Show (28-30 giugno 2024)

Milano Monza Motor Show

Le strade di Milano prendono vita con supercar, concept e prototipi unici.

Il Milano Monza Motor Show coinvolge diverse case automobilistiche, offrendo l'opportunità di ammirare gli ultimi modelli lanciati sul mercato insieme a talk e tavole rotonde sulla mobilità.

Quando 28-30 giugno 2024 Dove Milano e Autodromo di Monza Sito ufficiale https://www.milanomonza.com/

Goodwood Festival of Speed (11-14 luglio 2024)

Goodwood Festival of Speed

Il parco del Duca di Richmond a Goodwood è il palcoscenico per centinaia di migliaia di appassionati di tutto il mondo.

Oltre alle esposizioni, l'evento vanta la celebre scalata di 1,9 km affrontata da supercar, hypercar, concept e auto storiche. Inoltre, qui le Case automobilistiche presentano alcuni dei loro nuovi modelli più potenti.

Quando 11-14 luglio 2024 Dove Goodwood Sito ufficiale https://www.goodwood.com/motorsport/festival-of-speed/

Monterey Car Week (9-18 agosto 2024)

Monterey Car Week

Per una settimana, la costa californiana diventa la meta prediletta di tutto il mondo per gli appassionati di auto.

Nella cittadina della West Coast, durante la Monterey Car Week le strade si riempiono di bolidi potenti e lussuosi provenienti da ogni parte del globo, con le Case che ne approfittano per presentare in anteprima mondiale tanti nuovi modelli.

Quando 9-18 agosto 2024 Dove Monterey Sito ufficiale https://montereycarweek.net/schedule-monterey-car-week/

Pebble Beach (18 agosto 2024)

Pebble Beach

Il "main event" della Monterey Car Week è il Concorso d'Eleganza di Pebble Beach che vede protagoniste alcune delle auto d'epoca più rare al mondo. Anche la 73esima edizione si svolge al Pebble Beach Golf Links, in California, sul quale sfilano vetture esclusive e anteprime assolute.

Ad aggiudicarsi il Concorso del 2023 è stata la Mercedes-Benz 540K Special Roadster del 1937 appartenuta in passato al Re dell'Afghanistan.

Quando 18 agosto 2024 Dove Monterey Sito ufficiale https://pebblebeachconcours.net/

Goodwood Revival (6-8 settembre 2024)

Goodwood Revival

Dopo il Festival of Speed, il circuito inglese di Goodwood torna ad affollarsi con una manifestazione dedicata alle auto d'epoca da competizione. Raduni, parate e corse fanno parte di un programma focalizzato sull'essenza classica delle quattro ruote.

Quando 6-8 settembre 2024 Dove Goodwood Sito ufficiale https://www.goodwood.com/motorsport/goodwood-revival/

IAA Mobility (17-22 settembre 2024)

IAA Mobility

A Monaco di Baviera vengono esposti concept e nuovi modelli firmati da tantissime Case auto di tutto il mondo. La struttura dell'IAA Mobility comprende anche test-drive e stand nel centro città, che per cinque giorni diventa una meta importante per scoprire in anteprima il futuro del settore automotive.