La Lotus Elise S1 è una delle sportive più amate di tutti i tempi. Una vera icona degli anni '90 in Europa e non solo, tanto che a lei è stato dedicato un intero documentario.

Disponibile in streaming gratuito su YouTube, si chiama Lotus Elise - The Inside Story e non è il "solito" documentario realizzato a posteriori. In realtà, nel corso delle due ore vengono mostrate le riprese originali della costruzione delle prime Elise.

Un passaggio alla volta

Nel film viene mostrato l'intero dietro le quinte della Lotus. Si parte dal processo decisionale riguardante il design fino alla costruzione vera e propria, senza dimenticare tutta la logistica legata alla produzione e ai fornitori.

L'Elise ha rappresentato una vera sfida per i progettisti, dato che è stata una delle prime auto con telaio in estrusi di alluminio incollati. Una "scommessa" da parte degli ingegneri inglesi che ha ripagato alla grande se si considera l'elevato numero di appassionati di questa Lotus in tutto il mondo.

Nel documentario c'è spazio anche per alcune interviste a figure dirigenziali dell'epoca, come il progettista del telaio Richard Rackham e Julian Thompson, con quest'ultimo che è direttore del design alla General Motors Advanced Design Europe, nel Regno Unito.

Tra presente e futuro

Tra l'altro, Thompson ha disegnato di recente l'erede spirituale della prima Elise. Prodotta dalla Callum Design, ha un motore elettrico e batterie prodotte dall'inglese Nyobolt.

Callum Design progetta l'erede dell'Elise originale

Anche per Lotus il futuro è 100% elettrico. In realtà, lo è già il presente, con la Casa inglese che ha presentato il SUV Eletre e l'ammiraglia Emeya. Nei prossimi anni è attesa anche una sportiva a batteria, ma per il momento non si parla di una vera e propria erede dell'Elise.