Presto anche Red Bull avrà la propria hypercar. Destinata a giocarsela alla pari con Aston Martin Valkyrie e Mercedes-AMG One, la creatura disegnata da Adrian Newey sarà svelata quest’anno. Ad annunciarlo è stato Christian Horner, il team principal della scuderia di Formula 1, nel corso di un’intervista a Sky Sports.

Chiamata “RB17”, l’hypercar sarà estrema sia a livello aerodinamico che meccanico, con un V8 ibrido da oltre 1.250 CV.

Leggera e velocissima

La RB17 sarà sviluppata internamente dalla divisione Red Bull Advanced Technologies (RBAT) e sarà utilizzabile esclusivamente su pista. Secondo le prime informazioni, il team austriaco si è posto come obiettivo i 900 kg di peso per rendere la RB17 più leggera della Aston Martin Valkyrie (progettata anch’essa da Newey) in configurazione AMR Pro.

Aston Martin Valkyrie Supernova Red Mercedes-AMG One

Sarà una due posti con un passo più lungo, ruote più grandi e un centro di gravità più basso della Valkyrie. Come detto, a spingere la RB17 ci sarà un V8 biturbo con un modulo ibrido, costruito da un fornitore esterno non specificata. Da solo, comunque, l’otto cilindri sarà capace di sprigionare circa 1.100 CV, mentre un sistema di recupero dell’energia potrà fornire 150 CV addizionali per aumentare la coppia e ridurre il turbo lag.

Aerodinamica da Formula 1

EVO riporta anche altre anticipazioni sulla Red Bull. La vettura potrà contare su un’aerodinamica sofisticata per controllare il più possibile i flussi d’aria nel sottoscocca ed evitare così il fenomeno del “porpoising” (le forti oscillazioni verticali causati da una perdita di carico aerodinamico) visto in Formula 1 soprattutto all’inizio della stagione 2023.

La produzione della Red Bull sarà di circa 15 esemplari all’anno, per un totale di 50 unità. La Casa stima un prezzo di listino intorno ai 5,5 milioni di euro tasse escluse. A questo punto, attendiamo la presentazione ufficiale nei prossimi mesi.