Lunghezza: 4.895 mm

Larghezza: 1.930 mm

Altezza: 2.050 mm

Passo: 2.920 mm

Bagagliaio: min. 463 litri/max. 2.035 litri

L'Ineos Grenadier è un mezzo diventato famoso ancor prima di prendere vita. Nasce infatti da un'idea, da parte di Jim Ratcliffe: "Nessuno produce più un autentico 4x4". A differenza di tanti appassionati però, Ratcliffe è fondatore e amministratore del terzo più grande gruppo petrolchimico al mondo, Ineos.

Detto fatto dunque, sottintendendo al concetto di "volere è potere", l'Ineos Grenadier nasce dalle sinergie e le collaborazioni con Gruppo Carraro - specializzata nella realizzazione di veicoli fuoristrada - per gli assali rigidi, con Magna Steyr, Brembo, Frap per sospensioni e sterzo e BMW per l'utilizzo dei propulsori.

L'Ineos Grenadier nel suo habitat naturale

Ineos Grenadier, le dimensioni

Pur ispirandosi in maniera putativa - e non senza qualche polemica - al Defender, l'Ineos Grenadier ha misure uniche e proprie.

La lunghezza raggiunge 4.895 mm, la larghezza, specchi retrovisori esclusi, non raggiunge i 2 metri con i suoi 1.930 mm, al contrario dell'altezza che si attesta a 2.050 mm. Il passo, la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, sfiora i 3 metri con i suoi 2.922 mm.

Considerando la sua natura puramente fuoristradistica, vale la pena citare anche altri dati, relativi alla geometria del fuoristrada: 264 mm l'altezza dal suolo, 35,5° relativi all'angolo di attacco, 28,2° l'angolo di dosso e 36,1° l'angolo di uscita.

Ineos Grenadier Angolo di Attacco 35,5° Angolo di Dosso 28,2° Angolo di Uscita 36,1° Altezza dal suolo 264 mm Profondità di guado 800 mm Pendenza superabile 45°

Ineos Grenadier, abitabilità e bagagliaio

L'idea alla base dell'Ineos Grenadier è quella di andare un po' controcorrente rispetto alle tendenze stilistiche e ergonomiche odierne. La Grenadier infatti, non fa a meno di una grande presenza di tasti e pulsanti per gestire la vita a bordo e non solo. L'idea è quella di rappresentare un cockpit simile a quello di un aereo: sopra la testa infatti, si fanno largo le impostazioni manuali per il fuoristrada, come - per esempio - il bloccaggio dei differenziali.

L'abitabilità, al netto dell'accesso piuttosto alto, è davvero grande. Si sta comodi in tre nella versione a cinque posti, ma esiste anche una versione a sette sedute. Spazio per la testa, per le ginocchia e per i piedi è presente in abbondanza.

Ineos Grenadier il bagagliaio L'Ineos Grenadier ha valori di tutto rispetto per il fuoristrada

I portelloni posteriori sono frazionati 30/70. Il vano di carico ha 12 punti di ancoraggio, può essere lavabile rapidamente con acqua senza bagnare i sedili posteriori, è dotato - in qualità di optional - anche di una eventuale batteria ausiliaria già cablata. Nella sua versione a 5 posti parte da 1.255 litri, per arrivare anche a 2088 abbattendo le sedute fino alla prima fila. L'altezza della soglia di carico è piuttosto elevata con i suoi 899 mm, così come l'altezza del vano di carico che raggiunge quota 1.047 mm.

Le motorizzazioni a disposizione sono due, entrambe figlie di Monaco di Baviera. I propulsori sono infatti i BMW 6 cilindri in linea da 3 litri turbocompressi, denominati B57 per il Diesel, e B58 per il Benzina.

Il benzina ha una potenza di 286 CV a 4.750 giri/min, con un valore di coppia massima di 450 Nm. Il Diesel, raggiunge i 249 CV di potenza e un valore di coppia pare a 550 Nm.

Entrambi i motori sono dotati di trasmissione a 8 rapporti ZF. Nello specifico, ZF8HP51 per le varianti benzina e ZF8HP76 per i modelli diesel; entrambi hanno ricevuto una ricalibrazione della scatola del cambio per passaggi di marcia più rapidi, anche nell’ordine dei 200 millisecondi.

Motorizzazione Potenza e coppia Alimentazione Trasmissione BMW B58 286 CV - 450 Nm Benzina ZF 8HP51 a 8 rapporti BMW B57 249 CV - 550 Nm Diesel ZF 8HP76 a 8 rapporti

Ineos Grenadier le concorrenti di dimensioni simili

Se parliamo di concorrenti dell'Ineos Grenadier, le variabili in gioco non sono molte: dimensioni, proporzioni da un lato, prezzo dall'altro. Nel mezzo, c'è anche la variabile tecnica del telaio a longheroni. Dunque, le alternative non sono tante:

Land Rover Defender : 4,58 | 5,02 | 5,36 metri

: 4,58 | 5,02 | 5,36 metri Mercedes Classe G : 4,60 metri

: 4,60 metri Jeep Wrangler : 4,88 metri

: 4,88 metri Ford Bronco: 4,80 metri

La prova della Ineos Grenadier