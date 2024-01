La Volkswagen Golf 2024 deve ancora essere presentata in tutti i dettagli, ma sul suo conto sappiamo già moltissimo.

Svelata come prototipo camuffato al CES di Las Vegas nelle scorse settimane, il restyling della compatta di Wolfsburg viene mostrata nuovamente da Andreas Mindt, responsabile del design Volkswagen, attraverso dei bozzetti pubblicati su Instagram.

I nuovi dettagli

Guardando i bozzetti, sulla Golf 2024 è evidente un nuovo stile della mascherina, con listelli orizzontali sistemati all'interno di una "bocca" leggermente più grande rispetto a quella del modello attuale. Ci sono poi i fari a LED che, oltre al labbro superiore, mostrano una forma circolare aperta dei gruppi ottici.

Volkswagen Golf restyling 2024, i primi disegni

Altre novità riguardano il posteriore, con la presenza di una fanaleria rinnovata nella grafica. A completare il pacchetto di aggiunte del restyling dovrebbero essere anche nuovi stili dei cerchi in lega e nuove verniciature.

Gli interni della Golf 2024

Non mancheranno anche dei nuovi interni, che sono stati mostrati in anteprima proprio al CES. Sulla Volkswagen rinnovata trova posto un infotainment completamente rivisto con un monitor da 10" per le versioni base e da 13" per quelle più ricche. Spinta dal software MIB 4 presente su tutti i modelli più recenti del Gruppo, l'interfaccia si presenta completamente rinnovata, introducendo diverse novità e promettendo una navigazione più fluida.

Tra l'altro, una delle novità principali della Golf restyling è rappresentata dall'integrazione con ChatGPT, un chatbot di intelligenza artificiale capace di rispondere con precisione a un'ampia gamma di domande e richieste.

Volkswagen Golf 2024, gli interni

Sotto al nuovo monitor centrale sono i presenti i comandi touch per il climatizzatore e il volume, finalmente dotati di retroilluminazione per una gestione migliore anche al buio.

La strumentazione digitale mantiene la sua posizione originale, con uno schermo da 10" con numerose schermate personalizzate.

Per scoprire ogni dettaglio della Golf 2024, comunque, l'appuntamento è per il 24 gennaio.