Il segmento dei SUV compatti ha aperto l'anno con l'arrivo della Ford Kuga 2024, restyling di metà carriera per uno dei modelli più apprezzati dell'Ovale blu. Look rinnovato, più tecnologia, motorizzazioni quasi completamente elettrificate e addio definitivo al diesel sono i tratti salienti con i quali il SUV compatto statunitense - prodotto a Valencia - sfida le concorrenti.

Tra queste c'è la Citroen C5 Aircross, sul mercato dal 2022 in versione rinnovata e con una gamma motori che spazia dai classici termici per arrivare a powertrain plug-in. Le abbiamo messe una contro l'altra in una sfida a ruote ferme. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Esterni

Con il restyling la Ford Kuga 2024 si è fatta più spigolosa e sportiveggiante, concentrando i cambiamenti all'anteriore dove compare una mascherina ridisegnata, affiancata da nuovi gruppi ottici a sviluppo orizzontale. Insomma, è difficile confonderla con la versione precedente. Lunga 4,61 metri mantiene le proporzioni di sempre, senza farsi tentare da un posteriore che strizzi l'occhio al mondo dei SUV coupé.

La Citroen C5 Aircross ha invece forme più dolci e tondeggianti, con quello che rimane dei mai troppo amati Airbumb della Casa nella parte bassa delle portiere, per proteggerle da urti accidentali. Il frontale è caratterizzato dal grosso Double Chevron al centro, inserito in un elemento che corre da un lato all'altro dando poi vita ai gruppi ottici che si biforcano alle estremità. La lunghezza si ferma a 4,5 metri, 11 cm in meno rispetto alla rivale.

Ford Kuga 2024, il 3/4 anteriore Citroen C5 Aircross, il 3/4 anteriore

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Ford Kuga 4,61 metri 1,88 metri 1,66 metri 2,71 metri Citroen C5 Aircross 4,5 metri 1,84 metri 1,67 metri 2,73 metri

Interni

Gli interni della Ford Kuga 2024 sono più maturi e tecnologici rispetto alla precedente versione. La plancia è dominata dal grosso monitor da 13,2" (sempre di serie) per il sistema di infotainment SYNC 4, sempre connesso e che integra ora anche i comandi del climatizzatore. Scelta che, da par nostra, peggiora leggermente l'ergonomia. Ma il trend ormai è questo. Non manca naturalmente l'assistente vocale - attivabile con la frase "Hey, Ford" o "Ok, Sync". Ci sono poi Android Auto e Apple CarPlay, anche wireless, e la connettività 5G per gli aggiornamenti OTA del software. La strumentazione è digitale, visualizzata su un monitor da 12,3". Sul tunnel centrale rimane il selettore circolare per la trasmissione, grazie al quale si libera spazio per vari porta oggetti.

Nonostante le dimensioni interne siano rimaste invariate lo spazio aumenta, specialmente in bagagliaio che dichiara fino a 533 litri in configurazione 5 posti grazie al divanetto scorrevole che, se sistemato tutto indietro, fa scendere la capacità a 412 litri mentre con "tutto giù" si arriva a 1.534.

Ford Kuga 2024, gli interni

L'impostazione della plancia della Citroen C5 Aircross è molto simile a quella della concorrente, con monitor centrale in posizione rialzata con diagonale massima di 10" e pochissimi pulsanti fisici al di sotto. Morale: anche in questo caso il clima lo si gestisce tramite schermo. Non c'è l'assistente vocale evoluto e Android Auto e Apple CarPlay non hanno connettività wireless. La strumentazione è digitale, molto chiara e visualizzata su un monitor da 12,3".

Dietro si sta comodi ma lo spazio per le gambe di chi siede dietro non è particolarmente abbondante, mentre basta e avanza quello per la testa, anche per i più alti. Anche qui il divanetto posteriore può scorrere longitudinalmente e gli schienali si abbattono singolarmente, offrendo tanta modularità. La capacità del bagagliaio varia a seconda della motorizzazione scelta e va da 466 a 580 litri, per arrivare a un massimo di 1.630 litri, con un comodo doppio fondo per riporre oggetti piccoli o cavi di ricarica per le versioni plug-in.

Citroen C5 Aircross, gli interni

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Capacità bagagliaio Ford Kuga 12,3" 13,2" 412-533-1.534 litri Citroen C5 Aircross 12,3" 10" 580-1.630 litri

466-n.d. litri (PHEV)

Motori

Come detto la grande novità della Ford Kuga 2024 sta nell'abbandono della motorizzazione diesel. Ora va solo a benzina, accompagnata o meno da motori elettrici, con schema full hybrid o plug-in e potenze che vanno da 150 a 243 CV con schema a due o quattro ruote motrici. Rimane il cambio manuale, solo per il 1.5 turbo benzina, mentre il resto della gamma è accoppiato all'automatico.

La Citroen C5 Aircross mantiene invece un'unità a gasolio - il 1.5 BlueHDi da 130 CV - affiancata dal classico 1.2 PureTech turbo benzina da 130 CV, anche in versione mild hybrid da 136 CV. Ci sono poi due powertrain plug-in da 180 e 225 CV. La trazione è sempre e solo anteriore, come trasmissione sono disponibili - a seconda delle motorizzazioni - il manuale 6 marce o l'automatico a 8 rapporti.

Ford Kuga 2024, il posteriore Citroen C5 Aircross, il posteriore

Modello Benzina Diesel Mild hybrid Full hybrid Plug-in Ford Kuga 1.5 150 CV n.d. n.d. 2.5 180 CV (2WD)

2.5 183 CV (AWD) 2.5 243 CV (AWD) Citroen C5 Aircross 1.2 130 CV 1.5 130 CV 1.2 136 CV n.d. 1.6 180 CV

1.6 225 CV

Prezzi

I prezzi della Ford Kuga 2024 partono da 36.000 euro per la Titanium benzina da 150 CV e arrivano ai 49.750 della Active X plug-in da 243 CV. Di serie l'allestimento base offre cerchi in lega da 17", luci full LED, abbaglianti automatici, vetri posteriori oscurati, climatizzatore automatico bi-zona, ricarica wireless per lo smartphone, monitor centrale da 13,2", strumentazione digitale, frenata automatica d'emergenza, cruise control, riconoscimento segnaletica stradale e molto altro.

La Citroen C5 Aircross parte invece da 32.000 euro in allestimento You con il 1.2 turbo benzina, per toccare i 48.000 con la Max plug-in da 225 CV. Di serie tra le altre cose ci sono presenti cerchi in lega da 18", luci full LED, monitor da 8", strumentazione digitale, climatizzatore automatico bi-zona, sensori di parcheggio posteriori, cruise control e sospensioni Advanced Comfort.