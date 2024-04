Inizia la settimana del Fuorisalone 2024 (15 - 21 aprile) a Milano, con numerosi appuntamenti sparsi per la città. Tra questi non mancano quelli organizzati dalle Case auto, da anni ormai sempre più interessate a legarsi al tema del design e della sostenibilità con modelli di produzione, concept e installazioni artistiche. Se non volete perdervi nemmeno un appuntamento di seguito trovate tutti brand presenti al Fuorisalone 2024, in rigoroso ordine alfabetico.

Alfa Romeo

Appena svelata l'Alfa Romeo Milano sarà esposta nella boutique Larusmiani in via Verri 10, all'interno del quadrilatero della moda. Un'occasione per vedere da vicino una delle novità più attese del 2024. Il SUV del Biscione si alternerà con la nuova 33 Stradale, riedizione della mitica sportiva anni '60 prodotta in appena 33 esemplari.

Alfa Romeo Milano

Audi

Sarà invece la nuova Q6 e-tron la protagonista dell’Audi House of Progress, la casa dei quattro anelli a Milano, che nel 2024 troverà spazio all'interno degli spazi di Portrait Milano, in Corso Venezia 11. Il SUV elettrico tedesco, in arrivo nelle concessionarie nelle prossime settimane, sarà accompagnato dall'opera Reflaction (unione delle parole riflessione e azione) firmata da BIG - Bjarke Ingels Group.

Audi Q6 e-tron (2024)

BMW

Per la prima volta in Italia la BMW Vision Neue Klasse, concept che anticipa forme e tecnica della prossima BMW Serie 3, si mostrerà all'interno della House of BMW (via Montenapoleone 12) per offrire uno sguardo al "dietro le quinte" del design automobilistico con l'installazione battezzata "Future of Joy".

BMW Neue Klasse Concept

BYD

Anche i brand cinesi iniziano a interessarsi a eventi extra auto come il Fuorisalone di Milano e BYD per l'occasione porterà nel proprio showroom di piazza Duomo, dietro la cattedrale, la Seal U, SUV elettrico e ibrido plug-in concorrente - tra le altre - della Tesla Model Y.

Citroen

La Citroen Ami gioca con le sue forme squadrate dando vita a un cubo di Rubik su ruote. Il celebre rompicapo nel 2024 compie 50 anni e alla Maison Citroen all'interno del Coin in Piazza 5 Giornate verrà celebrato a dovere, anche dalla campionessa italiana di speedcubing (gare di velocità nel risolvere il cubo di Rubik) Carolina Guidetti cercherà nuovi record.

Citroen AMI Rubik's

Cupra

Il Cupra Garage di Corso Como 1 ospiterà una mostra dedicata a sostenibilità, tecnologia e design con un'installazione - chiamata The Rebel Side of Design - composta da materiali innovativi e un'estetica completamente nuova. Opera particolare ispirata alla concept DarkRebel, sportiva 100% elettrica presente all'interno del Cupra Garage.

La Cupra DarkRebel vista dal vivo

GAC

Si GAC Aion Hyper SSR e promette di scattare da 0 a 100 in meno di 2". Una hypercar cinese con tre motori elettrici - uno all’anteriore e due al posteriore - da ben 1.225 CV. La si può ammirare dal vivo in via Tortona 16.

GAC Aion Hyper SSR

Garage Italia

All'interno degli eventi organizzati da Design Society Garage Italia porta in piazza del cannone la versione rinnovata della 500 spiaggina, l'iconica scoperta anni '50 realizzata in collaborazione con Bonacina e mossa esclusivamente da un powertrain elettrico con motore da 7 CV e batteria da 10 kWh, per 100 km circa di autonomia.

500 Spiaggina, Model Year 2024 by Garage Italia

Honda

Honda porta al Fuorisalone 2024 le concept Concept SUSTAINA-C e Pocket, esposte nel chiostro del Museo Diocesano (piazza Sant'Eustorgio 3) all'interno del "Giardino delle idee" di Vanity Fair Italia. Prototipi che vogliono mostrare i benefici dell'uso di materiali sostenibili, sia in termini di design sia per quanto riguarda l'abbattimento delle emissioni di CO2.

Honda Sustaina-C

Hyundai

Main sponsor del Fuorisalone da 14 anni Hyundai all'edizione 2024 parla di design passato e futuro, partendo alla Pony Coupé Concept disegnata nel 1974 da Giorgetto Giugiaro ai veicoli di domani come gli eVTOL, piccoli elicotteri elettrici a decollo e atterraggio verticali, per spostamenti a breve raggio senza traffico ed emissioni.

Hyundai N Vision

Italdesign

A 51 anni dalla nascita della concept originale firmata Giugiaro Italdesign porta al Fuorisalone 2024 la versione fisica della Asso di Picche in Movimento, prototipo presentato a fine 2023 unicamente in versione digitale. Una coupé 2+2 completamente elettrica lunga 4,66 metri e alta appena 1,23. La si può vedere all'Opificio 31 in via Tortona 31.

Italdesign Asso di Picche In Movimento

Kia

Come l'anno scorso l'evento Kia al Fuorisalone di Milano si chiama "Opposites United", con installazioni nel museo della Permanente (via Turati 34) che mischiano differenti discipline artistiche con installazioni, performances musicali e talks.

Kia Opposite United

Koelliker

L'iconico taxi londinese TX - il black cab - prodotto dall'inglese LEVC, dal 2017 anche in versione elettrica, arriva al Fuorisalone 2024 grazie a Koelliker. Da sempre simile a se stesso, con design immediatamente riconoscibile, è mosso da un powertrain che unisce un motore elettrico e un benzina, utilizzato unicamente per ricaricare le batterie, per 536 km di autonomia. Un oggetto dove il design segue la funzione, da vedere e provare in via Solferino 26.

London Cab

Lancia

La nuova Lancia Ypsilon, un'altra delle novità auto più attese del 2024, verrà esposta nello showroom BREDAQUARANTA in via Fatebenefratelli 10. Mossa sia da un powertrain elettrico o mild hybrid la nuova generazione dell'iconica piccola Lancia si contraddistingue per un design molto particolare, anche negli interni realizzati in collaborazione con Cassina per la versione speciale di lancio.

Lancia Ypsilon 2024 Edizione Speciale Cassina

Land Rover

Land Rover approfitta del Fuorisalone 2024 per portare nella Range Rover House - in via Amerigo Vespucci 8 - la Range Rover Evoque Milano Dark Edition, edizione speciale del SUV medio prodotta in appena 50 unità e "ispirata al dinamismo e alla creatività di Milano". All'interno dello spazio espositivo ci sarà anche l'SV Room, sala dedicata al mondo delle alte prestazioni.

Lexus

"Beyond the Horizon" e "8 minutes and 20 second" sono le opere che Lexus porta al Fuorisalone 2024, firmate rispettivamente dall'artista giapponese Hideki Yoshimoto e dall'olandese Marjian van Aubel. Due installazioni che assieme danno vita alla mostra "Time", con la quale la Casa giapponese vuole mostrare il potenziale dell'unione tra design e tecnologia. Appuntamento al Superstudio Più, via Tortona 27.

Lexus

Mercedes

Mercedes porta al Fuorisalone il proprio brand di lusso Maybach, protagonista degli scatti di David LaChapelle, uno dei fotografi più famosi di sempre, per una mostra in programma in Galleria Meravigli (via Gaetano Negri 6).

David LaChapelle portrays Maybach: "Berlin Stories"

Porsche

Si inserisce all'interno dell'iniziativa artistica itinerante “The Art of Dreams” l'installazione Porsche chiamata "The Pattern of Dreams", in scena a Palazzo Clerici (via Clerici 5). Opera firmata dal collettivo Numen/For Use che riprende il motivo "Pepita" dei tessuti Porsche - portato al debutto dalla 356 C. La Casa tedesca sarà presente anche in via Poma 38 con la nuova Macan, SUV medio mosso unicamente da powertrain elettrici.

Porsche "The Pattern of Dreams"

La mappa delle auto al Fuorisalone 2024