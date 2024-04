La Suzuki Across si aggiorna per il 2024 con alcune importanti novità nella dotazione ADAS. Sempre disponibile unicamente in versione ibrida plug-in da 306 CV, si può già ordinare in concessionaria con prezzi da 55.400 euro, invariati rispetto al 2023. Vediamo tutte le novità.

Suzuki Across 2024, le novità dei sistemi ADAS

La prima grande novità della Suzuki Across per il 2024 riguarda, come detto, i sistemi ADAS e in particolare l'aggiunta del sistema Intelligent Speed Assist rinominato #Occhioallimite livello 2, un dispositivo che consente al veicolo di adeguare automaticamente la sua velocità ai limiti presenti sulla strada, riconosciuti dai sensori elettronici di bordo.

Il sistema - che rende così l'Across già allineata ai requisiti necessari ai fini omologativi a partire da luglio 2024 - agisce in maniera totalmente autonoma per evitare un involontario superamento della velocità imposta dal Codice della Strada su quel determinato tratto, mantenendo comunque la possibilità di disattivazione da parte del conducente.

Suzuki Across (2024)

Suzuki Across 2024, le novità tecnologiche

La Suzuki Across 2024 continua a proporre tutte quelle dotazioni tecnologiche aggiunte con il lieve lifting del 2023. Per esempio, di serie trovano posto in plancia il nuovo quadro strumenti e il nuovo display dell’infotainment, il primo da 12,3 pollici, il secondo da 10,5 pollici, con connettività wireless per Apple CarPlay e connettività via cavo per Android Auto.

Sul tunnel centrale, poi, trovano posto sempre la base di ricarica wireless per lo smartphone e le prese USB-C per i passeggeri posteriori e, parlando sempre di tecnologia ma questa volta inerente la ricarica, l’auto viene fornita di serie anche con un caricatore di bordo da 7 kW con cavo di ricarica Mennekes tipo 2 che permette di “fare il pieno” di elettricità in meno di 3 ore e ottenere così 98 km di autonomia elettrica WLTP: un valore che abbiamo potuto verificare nel nostro Perché Comprarla.

Suzuki Across (2024), gli interni

Suzuki Across 2024, prezzi e disponibilità

Come detto, il prezzo di listino della Suzuki Across 2024 è di 55.400 euro (invariato rispetto al 2023) e l'auto può anche accedere agli Ecobonus - di 4.000 euro con rottamazione e di 2.000 euro senza rottamazione - grazie alla tecnologia ibrida plug-in che la include nella fascia di emissioni 21/60 g/km di CO2.

Nella dotazione di serie sono compresi il sedile del guidatore regolabile elettricamente con supporto lombare, i sedili riscaldati anteriori e posteriori, il volante riscaldabile in pelle, il climatizzatore automatico bizona, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera, i cerchi da 19” e la ruota di scorta da 18”.

Tra i sistemi di assistenza alla guida sono inclusi il cruise control adattativo con funzione Stop&Go, il riconoscimento dei segnali stradali, il monitoraggio degli angoli ciechi e la frenata automatica d’emergenza.