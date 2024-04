La Cupra Formentor 2024 è cambiata sotto molti aspetti. Anzi, sotto tutti gli aspetti. Una grande sfida per il modello che ha dato il là al successo del giovane brand spagnolo. Lo sappiamo bene: squadra che vince non si cambia e ritoccare una bestseller non è mai facile, perché l'alchimia di elementi che ne ha decretato il successo potrebbe scomparire.

Leggendo i vostri commenti pare che la missione dei designer sia stata portata a termine con successo. Ora però vogliamo concentrarci sulle novità della Cupra Formentor 2024 per capire dove - e come - è cambiata rispetto alla versione precedente.

Gli esterni

Il muso è la parte che cambia maggiormente sulla nuova Cupra Formentor, rifacendosi a quello della Tavascan, prossima novità in arrivo nel corso dell'anno. Addio quindi alla mascherina esagonale per lasciare spazio a una "bocca" bel più larga attraversata nella parte alta da un elemento orizzontale. Il SUV spagnolo diventa così più aggressivo, grazie anche ai gruppi ottici ridisegnati, con firma luminosa resa da tre triangoli e con tecnologia matrix LED. Il nuovo design della mascherina ha comportato lo spostamento del logo Cupra sulla sommità del cofano.

Anche il posteriore - seppur in misura minore - cambia e ora il logo è integrato nella striscia luminosa LED che attraversa il portellone, unendo i gruppi ottici.

Gli interni

Gli interni della Cupra Formentor 2024 cambiano rispetto a quelli della versione precedente non tanto per lo stile generale, ma per i dettagli che contano. Prima di tutto il monitor centrale per il sistema di infotainment che da 12" arriva ora a 12,9". Non è però solo questione di hardware: la grafica delle schermate è differente e più chiara. Come sugli altri modelli aggiornati del Gruppo Volkswagen la barra posta al di sotto del monitor centrale, dedicata alla gestione del clima, è retroilluminata.

Sulla nuova Formentor arrivano poi nuovi materiali, tra i quali spiccano quelli riciclati, per una maggior sostenibilità.

I motori

Prima la cattiva notizia: il 2.5 5 cilindri di origine Audi, riservato alla vecchia Formentor VZ5, non c'è. Non sappiamo se tornerà o meno. Non per questo però la nuova Formentor si fa mancare potenza in abbondanza.

La gamma motori del SUV spagnolo conta su 8 differenti unità, con potenze comprese tra 150 e 333 CV. Ce n'è per tutti i gusti, come sulla precedente generazione, dalla quale viene ripreso anche il motore diesel. Si tratta del classico 2.0 TDI da 150 CV, presente su numerosi modelli del Gruppo tedesco.

Il resto va a benzina: si parte con il la conferma del 1.5 TSI 150 CV abbinato al cambio manuale manuale 6 marce e alla trazione anteriore. Scompare invece il 2.0 da 190 CV, sostituito dalla versione da 204 CV. Si sale poi a 265 CV - con trazione anteriore e cambio DSG 7 rapporti - per arrivare alla Cupra Formentor più potente: 2.0 turbo benzina da 333 CV, 23 in più rispetto alla precedente, con trazione anteriore e cambio doppia frizione.

Non mancano naturalmente motorizzazioni elettrificate. Alla base c'è la new entry rappresentata dal 1.5 TSI da 150 CV mild hybrid, seguito da due powertrain plug-in, derivati da quelli già visti sulla nuova Volkswagen Golf. Al posto del 1.4 presente sulla vecchia Formentor ora la versione 2024 monta il 1.5 da 204 - come prima - o 272 CV, 27 in più rispetto al passato.