L'headquarter di Ferrari a Maranello si prepara a una rivoluzione senza precedenti. Il prossimo 21 giugno, infatti, sarà inaugurato il nuovo e-building, ovvero l'edificio super tecnologico anticipato ad agosto 2023 dal quale nasceranno tutte le prossime sportive del cavallino dotate di motori termici, ibridi ed elettrici.

Un centro importante

L'inaugurazione del nuovo e-building, progettato dall'Architetto Mario Cucinella, avverrà alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Per scendere più nei dettagli, se non ne avete mai sentito parlare, si tratta di un nuovo edificio caratterizzato da un’alta flessibilità produttiva e da una forte attenzione all’ambiente e ai dipendenti, all'interno del quale, come già detto, nascerà l’intera gamma Ferrari dotata di motori termici, ibridi ed elettrici nei prossimi anni.

Lo stabilimento Ferrari di Maranello

Il nuovo edificio nei giorni successivi all'inaugurazione sarà poi il luogo che ospiterà una serie di congressi annuali organizzati dal Brand del Cavallino.

La data di inaugurazione, infatti, è stata scelta appositamente all'interno di una settimana molto particolare per l'azienda, durante la quale - dal 20 al 26 giugno - l’innovazione sostenibile sarà al centro di un fitto programma di eventi che il Brand terrà nella propria sede, con l’obiettivo di confrontarsi insieme ai propri investitori riguardo il tema del "cambiamento".

Una settimana per tutti

Gli appuntamenti che Ferrari terrà dal 20 al 26 giugno, in particolare, saranno incentrati sulla sostenibilità e sul cambiamento. L’inaugurazione della nuova struttura, per esempio, sarà preceduta da un workshop dedicato ai Partner Ferrari.

L’obiettivo? Mettere a disposizione delle circa 30 aziende presenti esperienze e pratiche concrete per la riduzione dell’impatto ambientale dei propri prodotti, per la creazione di auto - in questo caso supercar - sempre più sostenibili dal punto di vista della costruzione e dei materiali.

Inoltre la giornata del 26 giugno, rinominata "Podio Ferrari", sarà poi dedicata ai fornitori, con circa 700 aziende presenti che si confronteranno riguardo il loro contributo in termini di "innovazione sostenibile", argomento come detto sempre più centrale nella catena di fornitura della Casa.