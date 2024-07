Crash test 2024: bene Mercedes, VW e Skoda, 3 stelle a Dacia e Suzuki

L'Euro NCAP, l’organizzazione che fornisce ai consumatori valutazioni realistiche e indipendenti delle prestazioni di sicurezza di alcune delle vetture appena immesse in circolazione e più vendute in Europa, ha pubblicato i risultati di nuovi test. Le auto esaminate stavolta sono ben dieci.

La Mercedes Classe E, la Volkswagen Passat e le Skoda Superb e Kodiaq hanno ottenuto 5 stelle. Confermato il massimo punteggio, già assegnato nel 2022, a BMW X2, Renault Espace e Rafale; risultato al vertice anche per la Mercedes-Benz G580 completamente elettrica, dotata di tecnologia EQ, aggiunta come variante alla Classe G testata nel 2019

La Dacia Duster e la Suzuki Swift, invece, si sono fermate a 3 stelle.

Le auto premiate con 5 stelle

I modelli Mercedes, Volkswagen e Skoda valutati hanno confermato ottimi livelli di difesa degli occupanti. Passat e Superb, in particolare, hanno dimostrato di offrire una buona protezione di tutte le aree critiche del corpo, sia agli adulti che ai bambini, in tutti i crash-test.

La Classe E, invece, ha perso terreno in termini di protezione dei pedoni, ottenendo solo una frazione di punto per la salvaguardia del bacino. La BMW X2 è stata valutata con 5 stelle rispetto ai protocolli 2022, come gemella della X1 e, come la Classe E, ha dimostrato di offrire solo una scarsa protezione del bacino dei pedoni.

Euro NCAP Mercedes Classe E Euro NCAP Volkswagen Passat

Chi ha preso 3 stelle

Dacia e Suzuki soddisfano l'obbligo che impone che tutte le auto siano dotate di frenata autonoma d'emergenza, sistemi di mantenimento della corsia, limitatori di velocità intelligenti e rilevamento della stanchezza del conducente.

Tuttavia, per quanto riguarda la sicurezza attiva e la protezione degli occupanti le due vetture hanno raggiunto risultati modesti. Sulla sicurezza dei bambini a bordo, la Duster ha superato la Swift, ma il risultato complessivo di entrambe si è fermato a 3 stelle.

