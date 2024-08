La Ferrari 308 GT Rainbow della Collezione ASI Bertone è pronta a fare la sua comparsa al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach, che si tiene dal 15 al 18 agosto presso l'esclusivo Golf Club di Monterey.

C'è anche un po' di storia italiana, quindi, alla Monterey Car Week, l'evento più glamour dell'estate in fatto di automotive, con la città californiana che per una settimana si trasforma nella Mecca di collezionisti e appassionati provenienti da tutto il mondo.

L'ASI aveva già partecipato al Concorso di Pebble Beach nel 2022, ottenendo la vittoria con la Bertone Runabout, aggiudicandosi il Trofeo Gran Turismo. Anche la Runabout, come la Rainbow, è una creazione di Marcello Gandini, e nel 2022 è stato il presidente dell’ASI, Alberto Scuro, a portarla in passerella. Quest'anno, invece, tocca al Consigliere Federale Giuseppe Dell’Aversano a presentare un'altra delle creazioni di Gandini.

La Rainbow fu ideata da Gandini partendo da zero e sfruttando un autotelaio della Ferrari 308 GT4, accorciato di dieci centimetri. Il design della vettura si distingue per le sue linee futuristiche, con un tetto removibile che, con un solo movimento dal posto di guida, scorre all'indietro scomparendo dietro i sedili.

Presentata per la prima volta al Salone di Torino del 1976, la Rainbow è rimasta un esemplare unico, senza mai entrare in produzione.

La partecipazione al Concorso di Pebble Beach non è l'unico impegno estivo dell'ASI negli Stati Uniti. La Federazione patrocina e contribuisce alla realizzazione del Monterey Motorsport Festival, che si tiene sabato 17 agosto dalle 14:00 alle 22:00 presso il Monterey County Fairgrounds & Events Center.

Il presidente Alberto Scuro presenta l'impegno dell'Associazione in California:

“Siamo onorati di essere stati nuovamente invitati al Concorso di Pebble Beach, dove rendiamo omaggio all'incredibile genio innovativo di Marcello Gandini nell'anno della sua scomparsa. La Collezione ASI Bertone è un prezioso strumento di promozione per la storia del design automobilistico italiano. Dopo averla salvata nel 2015, evitando che andasse dispersa, abbiamo ora il privilegio e la responsabilità di mostrarla al mondo.

Inoltre, abbiamo individuato nel Monterey Motorsports Festival un'opportunità unica per far conoscere le nostre iniziative e quelle dei nostri Club Federati, attirando l'interesse dei numerosi appassionati americani e offrendo una vetrina straordinaria per il Made in Italy, esportando le nostre eccellenze non solo nel settore motoristico.”