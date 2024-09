Nel mondo delle flotta ci sono ancora molti clienti che si affidano al diesel. Costi più bassi al distributore, consumi ridotti e coppia quanto basta. Così un mio familiare, che ricopre un ruolo manageriale, mi ha chiesto di recente informazioni sulla nuova Audi A5, interrogandomi circa l'arrivo di altri motori diesel oltre al 2.0 TDI da 204 CV.

Per rispondere ho chiesto direttamente alla Casa e la risposta è stata: non nel breve periodo, anche in vista della futura normativa Euro 7. Tuttavia, non è ancora possibile dire cosa accadrà nel corso degli anni, con la produzione della nuova Audi A5 prevista almeno fino al 2030.

In via d'estinzione

Un altro fattore anti-diesel potrebbe essere l'inasprimento degli obiettivi di emissioni CO2 per le flotte in Unione Europea a partire dal 2025. Tra un anno le emissioni medie di CO2 delle nuove auto dovranno scendere sotto i 93,6 grammi. Soglia particolarmente bassa che con modelli di grandi dimensioni potrebbe essere superata. Per questo brand come Audi devono vendere molti più modelli completamente elettrici, come la nuova A6 e-tron.

Ecco spiegato il graduale addio al diesel. Guardiamo indietro: l'Audi A4 B9, sostituita dalla nuova A5, aveva ancora un'ampia gamma di motori diesel. C'era la 30 TDI da 136 CV, la 35 TDI da 163 CV e la 40 TDI con 204 CV. Si passava poi al 3.0 6 cilindri delle 50 TDI (286 CV) e della S4 TDI da 341 CV. Ben 5 versioni diesel.

Audi A5 Avant 2024

La nuova Audi A5, sia berlina sia station, hanno ridotto all'osso l'offerta mantenendo unicamente il 2.0 TDI da 204 CV mild hybrid. Praticamente l'ultimo dei Mohicani. Unità della generazione EA288 evo che eredita la combustione ottimizzata del suo predecessore grazie al sensore di pressione del cilindro e al TwinDosing per il trattamento dei gas di scarico. La coppia massima è di 400 Nm, disponibili tra 1.750 e 3.250 giri. Può essere accoppiato alla trazione anteriore o all'integrale quattro e il cambio è sempre e solo l'automatico s-tronic.

Audi A5 berlina 2024

In Italia la nuova Audi A5 2.0 TDI berlina da 56.850 per la due ruote motrici e 59.450 per la quattro, la Avant invece ha prezzi rispettivamente a partire da 59.250 e 61.850 euro.