Buone notizie per chi sta aspettando il ritorno della Volkswagen Tiguan a 7 posti. L'erede della Tiguan Allspace che si chiama Tayron sarà infatti svelata il prossimo 10 ottobre e a darcene conferma è un nuovo video teaser di Andrea Mindt, Design Director di Volkswagen.

Certo, dalla Cina sono arrivate già le prime foto della Tayron di seconda generazione destinata al mercato asiatico, ma il fatto che lo stesso Mindt parli di un nuovo modello "interamente progettato nel cuore di Wolfsburg" fa pensare che la versione per l'Europa possa essere un po' diversa.

Scopriamo il posteriore della Tayron

Dal suo canale Instagram Andreas Mindt ci svela solamente alcuni dettagli della nuova Volkswagen Tayron, limitandosi a un video di 9 secondi dal montaggio serrato che mostra in pratica solo la parte posteriore del SUV.

Instagram Volkswagen Tayron, il video teaser

Quello che si può notare è il trattamento dei gruppi ottici posteriori e del portellone che sembra unire alcuni elementi della già nota Tiguan europea e della Tayron cinese. In particolare spicca la sottile fascia luminosa rossa sopra il logo Volkswagen, la firma luminosa a tre luci dei fari posteriori e la scritta Tayron subito sotto il logo rotondo.

Quasi 4,7 metri di lunghezza e 7 posti

Altre informazioni non ce le fornisce il designer tedesco e quindi dobbiamo attenerci a quanto noto fino a oggi della Volkswagen Tayron che sarà un SUV per il mercato globale basato sull'architettura MQB Evo e prodotto nei tre stabilimenti di Wolfsburg (Germania), Puebla (Messico) e Changchun (Cina).

Instagram Volkswagen Tayron, il dettaglio dei fari posteriori nel video teaser

La lunghezza del nuovo SUV Volkswagen a 7 posti è di 4,68 metri, vale a dire quasi 14 cm in più rispetto all'attuale Tiguan, ma 3 cm in meno in confronto alla precedente Tiguan Allspace.

Prende i motori della Tiguan

A livello di motori è probabile che la Volkswagen Tayron riproponga le stesse motorizzazioni della Tiguan di terza generazione.

55 Foto

Ci sarà quindi spazio, a seconda dei mercati, per le versioni 1.5 e 2.0 turbo benzina, 2.0 turbodiesel e 1.5 ibrida plug-in, tutte con cambio automatico e la possibilità (per benzina e diesel) di avere anche la trazione integrale 4Motion.