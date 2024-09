Gli ultimi dati sulle immatricolazioni di auto nuove in Europa pubblicati da JATO Dynamics mostrano molti fatti interessanti. Oltre alla diminuzione della domanda complessiva nell'agosto 2024, guidata principalmente dal grande calo delle immatricolazioni di veicoli elettrici, la notizia più sconvolgente è che tutti i produttori di auto cinesi insieme hanno registrato più auto elettriche di Tesla.

Secondo i dati, le immatricolazioni combinate di auto elettriche di Geely Group (che comprende Volvo, Polestar e Lotus), BYD, SAIC e degli altri marchi cinesi disponibili in Europa hanno totalizzato circa 19.400 unità. Nel frattempo, il volume di Tesla ha raggiunto quasi le 19.100 unità. Ciò significa che, dopo il Gruppo Volkswagen, gli operatori cinesi sono i secondi venditori di BEV (Battery Electric Vehicles) in Europa, almeno nel mese di agosto.

Il volume annuale mostra che queste aziende cinesi sono 102 unità dietro Tesla: 197.817 unità contro 197.919 unità.

Non è un confronto equo, ma...

Ovviamente il confronto non è equo. Mentre Tesla è considerata un'azienda unica, i dati cinesi includono la somma di molte aziende diverse che non sono controllate dagli stessi proprietari. Inoltre, includono il volume di marchi che non sono cinesi ma sono interamente di proprietà di aziende di quel Paese.

Infatti, mentre Tesla ha registrato 19.100 unità il mese scorso, Geely, il produttore cinese più venduto, ha registrato quasi 12.000 unità, di cui 11.800 con il logo Volvo, Polestar o Lotus.

Si tratta comunque di un buon indicatore della velocità con cui gli OEM cinesi stanno guadagnando terreno in Europa. Per quanto riguarda le auto elettriche, sono di gran lunga più popolari delle case automobilistiche giapponesi e persino di quelle coreane.

Immatricolazioni BEV in Europa per gruppi auto

Gruppo Agosto 2023 Gruppo

Agosto 2024 Volkswagen 43.683 unità 28.083 unità Tesla 33.810 unità 19.088 unità BMW 16.407 unità 15.547 unità Stellantis 26.393 unità 12.675 unità Geely 7.886 unità 11.991 unità Hyundai-Kia 18.734 unità 9.102 unità Mercedes 13.134 unità 9.076 unità Renault 12.069 unità 4.317 unità BYD 2.808 unità 3.327 unità SAIC 8.871 unità 3.068 unità Ford 2.081 unità 2.576 unità Toyota 2.366 unità 2.005 unità Nissan 2.359 unità 1.449 unità Altri cinesi 1.078 unità 1.033 unità Honda 316 unità 669 unità Altri 3.846 unità 1.064 unità

BMW, Geely e BYD: i grandi vincitori del mese

Sebbene i BEV non stiano vivendo il loro momento migliore in questi giorni, ci sono case automobilistiche che stanno guadagnando terreno. Il BMW Group, che a luglio guidava la classifica europea dei BEV, il mese scorso è arrivato terzo, ma ha perso solo il 5% in termini di volume, il che significa che la sua quota di mercato è passata dall'8,4% dell'agosto 2023 al 12,4% di un anno dopo.

BMW i5 Touring BMW iX2

I motori della crescita sono stati gli ultimi arrivati: BMW i5 e iX2, MINI Cooper e Countryman. Nonostante le grandi polemiche intorno ai suoi ultimi modelli, il produttore tedesco sta facendo più progressi di Mercedes-Benz Cars (-31%) con 9.076 unità, ed è stato persino davanti a Stellantis, il secondo produttore di auto in Europa.

Volvo EX30

Il Gruppo Geely è un altro vincitore e il motivo è il grande successo della Volvo EX30. Il marchio ha registrato quasi 6.700 unità nel corso del mese, portando il totale dell'anno a quasi 54.000 unità. Questo B-SUV è stato il secondo BEV più popolare in Europa ad agosto e il terzo nei primi 8 mesi dell'anno. Tra gli altri motori di crescita figurano la Polestar 4, la Lotus Eletre e la Polestar 3. I dati di Geely escludono il marchio Smart.

E infine c'è BYD. Anche se il suo volume è ancora basso rispetto ai grandi marchi europei, il marchio è in costante crescita. Il mese scorso, BYD ha immatricolato 3.327 auto elettriche, con un incremento del 18%. Tra i motori della crescita ci sono la BYD Seal, con oltre 1.000 unità, la Dolphin e la Seal U. Di fatto, BYD ha superato per la prima volta in assoluto SAIC, proprietaria di MG, che ha registrato un calo del 65%.

BYD Seal U

Immatricolazioni di BEV in Europa per marca

Marca Agosto 2023 Agosto 2024 Tesla 33.810 unità 19.088 unità BMW 13.202 unità 12.165 unità Volkswagen 20.935 unità 11.363 unità Volvo 4.354 unità 9.793 unità Mercedes 9.408 unità 7.893 unità Audi 8.183 unità 6.312 unità Skoda 8.107 unità 6.198 unità Peugeot 6.844 unità 4.741 unità Hyundai 9.700 unità 4.598 unità Kia 8.865 unità 4.435 unità Renault 6.292 unità 4.123 unità MINI 3.204 unità 3.368 unità BYD 2.808 unità 3.327 unità Cupra 5.208 unità 3.320 unità Opel/Vauxhall 8.611 unità 3.164 unità

Le auto elettriche più vendute in Europa

Modello Agosto 2023 Agosto 2024 Tesla Model Y 21.551 unità 13.410 unità Volvo EX30 0 6.698 unità Tesla Model 3 11.943 unità 5.557 unità Skoda Enyaq 6.648 unità 5.454 unità Volkswagen ID.4 9.135 unità 4.047 unità BMW iX1 4.687 unità 3.690 unità BMW i4 3.786 unità 3.482 unità Volkswagen ID.3 6.837 unità 3.440 unità Audi Q4 3.667 unità 3.244 unità Mercedes EQA 3.702 unità 3.212 unità Cupra Born 5.207 unità 3.097 unità Volkswagen ID.7 31 unità 2.803 unità Hyundai Kona 4.350 unità 2.363 unità Fiat/Abarth 500 5.736 unità 2.277 unità Volvo EX40 3.065 unità 2.225 unità

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.