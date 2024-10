Il Salone di Parigi, ormai alle porte (lunedì 14 è il giorno di apertura alla stampa), sarà molto interessante quest'anno. Al debutto ci sono diversi modelli per il mercato europeo, molti dei quali cinesi. BYD è tra i costruttori che più terremo d'occhio (insieme a Leapmotor, Xpeng, Seres, GAC, Skyworth, Forthing, Hongqi e Maxus) e presenterà la versione europea della Sea Lion 7, rivale elettrica della Tesla Model Y.

La notizia, in realtà, non è ufficiale, perché la casa ha detto solo che presenterà un nuovo modello europeo a Parigi, ma molte fonti sostengono che si tratta proprio della Sea Lion 7, un modello importante non solo perché rivaleggia con Tesla, ma perché rappresenta il top tecnologico del marchio in Europa.

Un SUV di medie dimensioni

La Sea Lion 7 è lunga 4,83 m, larga 1,92 m e alta 1,62 m. È 80 mm più lunga della Tesla Model Y e 89 mm più lunga del SUV di medie dimensioni Leapmotor C10. In Europa si posizionerà sotto il grande SUV elettrico Tang e accanto al SUV di medie dimensioni Seal U, disponibile con modelli di trasmissione ibridi plug-in ed elettrici a batteria.

La Sea Lion 7 è già in vendita in Cina con un motore elettrico da 230 CV montato sul retro, mentre una versione con potenza maggiore ne eroga 308 (il pacco batteria è da 72 kilowattora o da 81 kWh). C'è anche una versione a trazione integrale dotata di un secondo motore elettrico all'asse anteriore per una potenza combinata di 523 CV, che stando a BYD scatta da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi.

BYD Sea Lion 07

La batteria più grande offre un'autonomia di 610 km (misurata utilizzando il China Light Duty Vehicle Test Cycle) e tutte sono prodotte da BYD utilizzando la sua chimica al litio ferro fosfato (LFP).

Un'altra tecnologia degna di nota della Sea Lion 7 è il "dual-gun" che consente di collegare due caricabatterie contemporaneamente, raddoppiando la velocità di ricarica a quasi 500 kW. L'auto ha anche quello che BYD afferma essere il motore elettrico a velocità più elevata, che raggiunge i 23.000 giri/min.

Un colosso a un passo da Tesla

BYD sarà la più grande casa automobilistica cinese al Salone di Parigi 2024 e presenterà anche il suo marchio di lusso Yangwang con il grande SUV ibrido plug-in U8. BYD, lo ricordiamo, è il secondo venditore di auto elettriche al mondo dopo Tesla, con 1.169.579 unità vendute fino alla fine di settembre.

BYD, inoltre, ha scelto Alfredo Altavilla, ex braccio destro di Sergio Marchionne ai tempi di FCA, per far breccia nel mercato europeo.