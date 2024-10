I Saloni dell’Auto sono morti? Macché! A Parigi le luci si sono riaccese e brilleranno da oggi fino al prossimo 20 ottobre. 48 marchi automobilistici, decine di anteprime mondiali e un calendario fitto di conferenze che ricorda i vecchi tempi. In scala 1:5, è bene inteso.

Le prime luci potrebbero ammaliare, ma c’è un non detto pesante che è opportuno tenere a mente: questo Salone è rinato per necessità. Una necessità dettata dall’istinto di sopravvivenza di un’industria dell’auto messa a dura prova dalla transizione in atto e dalla crisi strutturale del settore. Che genera profit warning, riorganizzazioni aziendali e soprattutto incertezza.

La nuova Golf GTE in prima fila nello stand Volkswagen Nello stand Stellantis al Salone di Parigi 2024 c'è anche l'Alfa Romeo Junior I modellini della nuova Renault 4, superstar di Parigi

Dunque a Parigi ci sono tutti quelli che hanno bisogno di esserci. Il Gruppo Volkswagen che produce più di quello che vende e dovrà chiudere alcune fabbriche; Stellantis che deve convincere consumatori (e azionisti) che offre auto multienergy valide per risollevare le vendite nel 2025 e i tedeschi di BMW che ci hanno visto più lungo di altri ma che devono restare in equilibrio fra tre continenti, scongiurando i dazi europei contro i cinesi e le conseguenti ritorsioni del Governo di Pechino.

La conferenza stampa di Renault a Parigi, con il ceo Luca de Meo

Renault c’è, ca vas sans dire, nel ruolo di padrone di casa, grazie alla leadership forte di Luca De Meo e c’è addirittura Tesla che fino all’altro giorno i Saloni non li faceva perché sono “roba vecchia” e che, come Ford, ora ha bisogno di farsi notare.

Poi ci sono i cinesi, ovviamente, quelli con le spalle più larghe di tutti come BYD - ma anche altri marchi che in Europa sono appena arrivati e a Parigi vogliono da un lato far conoscere i loro prodotti e allo stesso tempo capire come funziona l’automobile da questa parte del mondo. Dov’è tutto più complicato.

A Salone di Parigi non c’è, invece, chi le crisi non la sente per definizione: i marchi di lusso (Ferrari, Lamborghini, McLaren ecc.). Peccato per il pubblico a cui avrebbe fatto bene ricominciare a sognare. Ma non c’è neanche un gruppo solido come Toyota e tutto l’universo mondo dei marchi giapponesi e coreani con l’eccezione di Kia che invece ha deciso di partecipare per celebrare il lancio della sua nuova elettrica.

La nuova elettrica coreana, la Kia EV3 al Salone di Parigi I tanti volti del Salone di Parigi 2024: Ligier e Ford fianco a fianco

Mai come questa volta l’inventario delle presenze (e delle assenze) ci fornisce una chiave di lettura dell’aria che tira. La notizia positiva è che il Salone - in quanto format - torna a essere il luogo di aggregazione di un settore in cui un po' tutti si erano illusi di poter giocare da soli e che ora si ritrovano gioco forza a fare sistema.

Perché solo uniti prima si sopravvive e poi (forse) si può sperare di vincere.