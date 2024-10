Quest'anno la Volkswagen Golf compie 50 anni e i festeggiamenti proseguono ad Auto e Moto d'Epoca 2024. Alla kermesse bolognese dei motori di un tempo, in scena dal 24 al 27 ottobre, la Casa tedesca espone tutte le generazioni della cinque porte, inclusa la nuova 8.5.

Le auto presenti durante la giornata di domenica 27 ottobre nello stand ufficiale del Brand sono state scelte attraverso il concorso “The Golf Lovers’ Collection“, i cui vincitori con le proprie auto sono stati formalmente invitati in fiera per dare vita a un museo senza tempo. Nella stessa giornata, poi, è atteso anche Giorgetto Giugiaro, designer della prima generazione.

La risposta di 1.000 appassionati

Per il 50° anniversario della Golf, Volkswagen Italia ha dato vita al concorso “The Golf Lovers’ Collection“, che invitava tutti coloro che lo desiderassero a caricare su un apposito sito le foto delle proprie Golf, di tutte le generazioni, e a condividere una breve storia che raccontasse il legame affettivo con l'auto.

L’obiettivo era quello di coinvolgere i possessori attuali e storici dell'ormai iconica auto, per renderli parte attiva di questo importante compleanno e, in base a quanto dichiarato dalla Casa stessa, la risposta del pubblico è stata enorme.

Volkswagen Volkswagen ad Auto e Moto d'Epoca 2024

Secondo l'azienda, a rispondere sono stati ben 1.000 possessori che, grazie alle loro foto, daranno presto vita a una pagina dedicata del sito Volkswagen per concludere le celebrazioni del modello.

Ma non solo. Tra questi, infatti, cinque appassionati sono stati selezionati in Italia come vincitori del concorso, aggiudicandosi l’esperienza unica di poter esporre la propria auto ad Auto e Moto d’Epoca 2024, come ospiti di Volkswagen Italia nella giornata di domenica 27 ottobre.

E proprio durante la domenica è prevista una cerimonia di premiazione per le auto più iconiche, con l'influencer Carolina Tedeschi in veste di conduttrice e Giorgetto Giugiaro in persona, designer della Golf di prima generazione.

Il nostro video

La Golf è sempre la Golf, inutile negarlo, e anche noi di Motor1 nel nostri piccolo le abbiamo voluto rendere omaggio quest'anno con un video che ne ripercorresse la storia e scovasse in Italia alcuni possessori davvero appassionati. Se volete rivederlo lo trovate qui sotto.