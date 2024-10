Le vendite di auto in Europa sono diminuite nel mese di settembre 2024 del 4,2%. Una decrescita che ormai continua da alcuni mesi e che nella classifica dei modelli più venduti vede la Tesla Model Y ancora in testa.

Secondo i dati elaborati da JATO Dynamics, nonostante il calo dell'intero settore, l'auto elettrica di Musk ha segnato solo un -1% rispetto ai valori dell'anno precedente ed è stata seguita da alcune "certezze" che ormai sembrano aver preso posto ufficialmente nella Top 4 del Continente: la Renault Clio al secondo posto (a settembre ha addirittura superato la sorella Dacia Sandero ferma al terzo) e la Volkswagen Tiguan al quarto.

Le auto più vendute in Europa a settembre 2024

Il SUV coupé elettrico americano, dunque, dopo un mese di stop (agosto) ha ripreso la propria posizione di leadership in Europa, tornando di fatto in gara contro la Dacia Sandero per conquistare a fine anno il "trofeo" di auto più venduta in Europa, superando anche modelli in questo mese scesi più in basso come la Peugeot 208.

Per dare qualche numero, nel mese di settembre sono state immatricolate in totale 28.876 Tesla Model Y, ovvero solo l'1% in meno rispetto a settembre 2023: una decrescita minima considerando che si tratta di un'auto elettrica con un costo di acquisto non proprio alla portata di tutti.

Tesla Model Y (2023) Renault Clio Dacia Sandero Stepway MY24

Come anticipato, poi, la seconda posizione è stata occupata dalla Renault Clio, che con un lieve aumento delle immatricolazioni del 3% (20.708 auto) nell'ultimo mese dell'estate è riuscita a superare di circa 1.800 unità la sorella Dacia Sandero, storica protagonista delle prime posizioni di questa classifica e ferma al terzo posto, con un totale di 18.960 auto targate (-2%).

Al quarto posto, infine, come avviene da alcuni mesi ormai, si è posizionata una Volkswagen, ma con una particolare differenza rispetto, per esempio, a quanto avvenuto ad agosto. La T-Roc, infatti, anch'essa storica protagonista delle prime posizioni della classifica, ha lasciato il posto alla nuova Tiguan, che ha registrato un'importante crescita delle immatricolazioni del 30%, con 17.670 auto immatricolate.

Volkswagen Tiguan 2024

La classifica prosegue con la Kia Sportage al quinto posto (16.697 unità immatricolate, +15%) e la Peugeot 208 (16.350 unità vendute, -26%).

Per quanto riguarda i brand, infine, Volkswagen è riuscita a tenersi stretto il primo posto assoluto della classifica, con un totale di 114.777 auto vendute (0% di variazione), ed è stata seguita da Toyota con 76.021 auto immatricolate (+3%), Skoda (70.015 unità e +20%) e BMW (65.128 unità, +6%).

Le auto più vendute in Europa a settembre 2024