Zenvo Aurora Tur: a Goodwood la versione definitiva da 1.850 CV

La Zenvo Aurora compie un nuovo passo verso la produzione. In occasione del Goodwood Festival of Speed 2026, il costruttore danese ha svelato per la prima volta i prototipi di validazione della versione Tur, mostrando la configurazione definitiva di esterni e abitacolo che arriverà ai clienti.

Si tratta di una tappa importante nello sviluppo della nuova hypercar, le cui prime consegne sono previste nella seconda metà del 2027.

Il V12 più potente mai montato su un'auto stradale

Il cuore della Zenvo Aurora Tur è un inedito V12 di 6,6 litri con quattro turbocompressori, sviluppato insieme a MAHLE Powertrain. Da solo eroga 1.250 CV e raggiunge i 9.800 giri/min, un valore che lo rende il V12 più potente mai installato su una vettura omologata per la circolazione.

Zenvo Aurora Tur (2026) Foto di: Zenvo

A questo propulsore si affiancano tre motori elettrici, uno integrato nella trasmissione e due sull'asse anteriore, per una potenza complessiva di 1.850 CV e 1.700 Nm di coppia. La trasmissione è automatica a otto rapporti con paddle al volante e la trazione è integrale.

Prestazioni da record e anima granturismo

Pur condividendo la piattaforma con la più estrema Aurora Agil, la Tur è stata progettata con una filosofia da granturismo ad alte prestazioni. Il telaio monoscocca in fibra di carbonio pesa appena 1.548 kg a secco e contribuisce a un rapporto peso-potenza di circa 1,19 CV/kg.

Zenvo Aurora Tur (2026), gli interni Foto di: Zenvo

Secondo le stime di Zenvo, la hypercar accelera da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi, raggiunge i 300 km/h in circa 9 secondi e tocca una velocità massima di 420 km/h. L'aerodinamica sfrutta un fondo completamente carenato, mentre sospensioni a doppi triangoli e freni carboceramici completano una scheda tecnica di altissimo livello.

Produzione limitata e costruzione artigianale

Ogni Aurora sarà assemblata a mano nello stabilimento Zenvo di Præstø, in Danimarca. La produzione della versione Tur sarà limitata a soli 50 esemplari, destinati a collezionisti di tutto il mondo.

Fotogallery: Zenvo Aurora Tur (2026) 17 Fonte: Zenvo

Con questo modello presentato a Goodwood il marchio inaugura una nuova fase della propria storia, puntando a combinare prestazioni estreme, tecnologia ibrida e un'esperienza di guida coinvolgente senza rinunciare all'esclusività tipica delle hypercar costruite in piccolissima serie.