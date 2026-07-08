C'è una nuova supercar italiana con V8 aspirato e cambio manuale

Il Goodwood Festival of Speed 2026 ospita un'anticipazione importante per Automobili Mignatta, il giovane costruttore piemontese specializzato in sportive artigianali.

L'azienda ha scelto l'evento britannico per mostrare i primi bozzetti della futura Rina Coupé, attesa nel 2027, e per presentare una nuova interpretazione della Rina Barchetta, caratterizzata da una livrea inedita ispirata alla tradizione italiana della carrozzeria artigianale.

La Coupé amplia la famiglia Rina

La nuova Rina Coupé nasce per affiancare la Barchetta mantenendone la filosofia costruttiva, ma con una carrozzeria chiusa che richiama le granturismo italiane degli anni Sessanta. I bozzetti mostrano un profilo filante, il tetto "double bubble" e una coda tronca con doppi fari circolari, elementi che reinterpretano in chiave moderna lo stile delle sportive classiche.

6 Fonte: Automobili Mignatta

La meccanica resta fedele al progetto originale, con monoscocca in fibra di carbonio, motore V8 aspirato da 5 litri da circa 500 CV e cambio manuale transaxle a sei rapporti, privilegiando un'esperienza di guida completamente analogica.

Una Barchetta dal sapore artigianale

Accanto agli schizzi della Coupé debutta in occasione di Goodwood una nuova Rina Barchetta con una tinta chiara studiata per valorizzarne le forme e rendere omaggio ai "battilastra" piemontesi, gli artigiani che modellavano a mano le carrozzerie delle sportive italiane del passato.

La sportiva introduce anche dettagli in carbonio forgiato, un nuovo disegno dei cerchi e finiture interne aggiornate, tra cui il castelletto del cambio ridisegnato e numerosi particolari ricavati dal pieno. Allo stand sono inoltre esposti alcuni componenti tecnici, come l'albero di trasmissione in fibra di carbonio, soluzione che contribuisce a ridurre il peso e a migliorare la risposta dinamica dell'auto.

Fotogallery: La nuova Rina Barchetta di Automobili Mignatta

12 Fonte: Automobili Mignatta