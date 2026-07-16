La Opel Mokka in edizione speciale tutta arancione si chiama Yes

Chi conosce la storia di Opel lo sa: il marchio ha già avuto in passato una predilezione per le serie speciali dai colori vistosi. Negli anni Settanta, per esempio, c’era la "Swinger". Ora, a Rüsselsheim, tutto punta sulla tinta arancione.

Opel amplia la gamma del suo SUV compatto con la serie speciale Mokka Yes, ordinabile da subito in Germania a partire da 30.340 euro che potrebbe essere presto disponibile anche in Italia. Dopo la Corsa Yes, il costruttore introduce così un’altra edizione speciale, che dal punto di vista stilistico si ispira all’allestimento GS e aggiunge accenti estetici specifici.

Punta tutto sul Koral Orange

Una delle caratteristiche principali dell’edizione è la verniciatura speciale Koral Orange, abbinata a elementi neri. Di serie sono previsti cerchi in lega neri da 17 pollici, tetto nero e dettagli coordinati su frontale, posteriore e fiancate.

Opel Mokka Yes (2026), la vista posteriore Foto di: Opel

A richiesta è disponibile anche il cofano in nero. Chi preferisce una tinta esterna diversa può scegliere dalla normale palette colori della linea GS, con un abitacolo che si adatta di volta in volta alla verniciatura selezionata.

Vistosa anche dentro

All’interno di questa Mokka, nella variante arancione, i richiami cromatici esterni si ritrovano nelle modanature colorate della plancia, oltre che negli inserti dei sedili e nelle cuciture coordinate su sedili e pannelli porta. La dotazione di serie della serie speciale comprende sedili anteriori regolabili in sei direzioni, bracciolo centrale e vetri posteriori oscurati, utili come protezione dal sole e dagli sguardi esterni.

Opel Mokka Yes (2026), gli interni Foto di: Opel

La digitalizzazione è affidata a un display informativo per il conducente da 10 pollici e a un touchscreen a colori della stessa dimensione per il sistema multimediale. Gli smartphone possono essere collegati in modalità wireless tramite Apple CarPlay e Android Auto, mentre la retrocamera di serie facilita le manovre nel traffico urbano.

Diversi pacchetti e motorizzazioni

A pagamento Opel propone diversi pacchetti. L’Infotainment Pack include navigazione integrata con aggiornamenti over-the-air e comandi vocali, mentre il Tech Pack aggiunge assistenza al parcheggio anteriore e cruise control adattivo. Sono disponibili anche un Comfort Pack con doppio fondo di carico e un Winter Pack con sedili e volante riscaldabili.

Per quanto riguarda la motorizzazione, sono disponibili tre varianti: la Mokka Electric Yes completamente elettrica con 115 kW (156 CV), un benzina mild hybrid da 107 kW (145 CV) con cambio automatico doppia frizione a sei rapporti e un motore turbo benzina 1.2 da 100 kW (136 CV).