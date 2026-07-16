Questo maxi SUV è il primo ibrido da più di 500 km in elettrico

Anche in un mercato dell'auto enorme come quello cinese, con novità che debuttano quasi ogni mezz'ora, c'è ancora una vettura che può stupire. Parliamo della nuova SkyNomad N90, il maxi SUV di Xiaomi lungo 5,28 metri e con 5 o 7 posti che dichiara un'autonomia elettrica di ben 505 km nel ciclo di omologazione cinese CLTC.

Questa versione top di gamma e con autonomia da record debutterà al Chengdu Auto Show il prossimo 21 agosto, come riporta CarNewsChina. Al momento non sono note molte altre informazioni, compreso il prezzo che potrebbe però attestarsi attorno ai 200.000 yuan (meno di 26.000 euro al cambio attuale).

Batteria da 76 kWh e due motori elettrici

Alla base di questo record annunciato c'è l'utilizzo di un powertrain ibrido range extender, il primo nella giovane storia automobilistica di Xiaomi, con la Skynomad N90 che sfrutta un motore 1.5 quattro cilindri a benzina di Harbin Dongang dedicato alla ricarica della batteria NMC di CALB. A questo si affiancano due motori elettrici di trazione che offrono trazione integrale e 416 CV totali.

SkyNomad N90 Foto di: Xiaomi

La capacità dell'accumulatore è di 76 kWh, decisamente alta per gli standard occidentali, ma in linea con le migliori range extender cinesi di ultima generazione, come ad esempio la Leapmotor D19 che arriva addirittura a 80,3 kWh. L'autonomia elettrica dichiarata nel ciclo CLTC è quindi di 505 km, mentre non è ancora specificata l'autonomia complessiva garantita dal serbatoio di benzina.

In buona compagnia tra le ibride da record cinesi

Con i suoi 505 km di autonomia CLTC la nuova SkyNomad N90 supera di poco il dato omologato della Leapmotor D19 (500 km) e della monovolume Leapmotor D99 (480 km), entrambe range extender da record.

Fotogallery: SkyNomad N90 7 Fonte: Xiaomi

Dietro ci sono anche altre rivali dirette come la Xpeng X9 (452 km), la IM LS9 o le ibride plug-in Denza N8L (420 km) e Zeekr 9X (380 km).