Sai quanto tempo perdiamo in auto? La risposta fa paura

L'auto continua a occupare una parte importante della quotidianità degli italiani. Secondo una ricerca internazionale commissionata da Autotrader, il principale marketplace britannico dedicato alla compravendita e al noleggio di automobili, chi guida in Italia trascorre mediamente 6 ore e 17 minuti alla settimana al volante.

Nell'arco di dodici mesi questo tempo arriva a circa 13 giorni e 15 ore, un dato che colloca il nostro Paese al quinto posto tra i 15 analizzati.

L'Italia supera Spagna, Germania e Francia

Lo studio ha raccolto le risposte degli automobilisti di 15 nazioni, chiedendo di stimare il tempo trascorso alla guida durante le normali attività della settimana, dagli spostamenti casa-lavoro all'accompagnamento dei figli a scuola, fino alle commissioni quotidiane e alle visite ad amici e parenti. In questa classifica il primo posto spetta al Sudafrica, dove si trascorrono oltre 10 ore e 30 minuti alla settimana in auto, pari a più di 23 giorni all'anno.

Seguono Irlanda, Australia e Canada, mentre l'Italia occupa la quinta posizione davanti a Grecia, Stati Uniti, Portogallo e Spagna. Più in basso si trovano anche Germania e Francia, dove il tempo trascorso al volante risulta inferiore rispetto a quello registrato nel nostro Paese.

Trasporti e abitudini influenzano il tempo al volante

La ricerca evidenzia come le differenze tra i vari Paesi dipendano da molteplici fattori, tra cui l'efficienza del trasporto pubblico, la distribuzione della popolazione sul territorio e le abitudini di mobilità. Nei Paesi ai vertici della classifica, infatti, la rete dei trasporti collettivi è spesso meno capillare o meno utilizzata, rendendo l'auto una scelta quasi obbligata per gli spostamenti quotidiani.

All'estremo opposto si trovano i Paesi Bassi e il Regno Unito, dove gli automobilisti dichiarano di passare meno di 11 giorni all'anno in auto. Secondo Autotrader, conoscere quanto tempo si trascorre realmente al volante può aiutare gli automobilisti a scegliere un veicolo più adatto alle proprie esigenze quotidiane, privilegiando aspetti come comfort, spazio e affidabilità quando le ore di guida diventano una parte significativa della giornata.

La classifica

Paese Tempo medio alla settimana Tempo medio in un anno Sudafrica 10 ore e 38 minuti 23 giorni e 1 ora Irlanda 7 ore e 23 minuti 16 giorni Australia 7 ore e 8 minuti 15 giorni e 11 ore Canada 6 ore e 50 minuti 14 giorni e 19 ore Italia 6 ore e 17 minuti 13 giorni e 15 ore Grecia 6 ore e 13 minuti 13 giorni e 11 ore Nuova Zelanda 5 ore e 58 minuti 12 giorni e 22 ore Stati Uniti 5 ore e 55 minuti 12 giorni e 20 ore Portogallo 5 ore e 50 minuti 12 giorni e 15 ore Spagna 5 ore e 24 minuti 11 giorni e 17 ore Germania 5 ore e 21 minuti 11 giorni e 14 ore Polonia 5 ore e 11 minuti 11 giorni e 6 ore Francia 5 ore e 10 minuti 11 giorni e 5 ore Regno Unito 4 ore e 48 minuti 10 giorni e 10 ore Paesi Bassi 4 ore e 38 minuti 10 giorni e 1 ora

Fonte: ricerca internazionale commissionata da Autotrader su 15 Paesi.