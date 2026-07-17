Sai quanto tempo perdiamo in auto? La risposta fa paura
Gli italiani risultando tra i più "automobilisti" del mondo. La classifica 2026
L'auto continua a occupare una parte importante della quotidianità degli italiani. Secondo una ricerca internazionale commissionata da Autotrader, il principale marketplace britannico dedicato alla compravendita e al noleggio di automobili, chi guida in Italia trascorre mediamente 6 ore e 17 minuti alla settimana al volante.
Nell'arco di dodici mesi questo tempo arriva a circa 13 giorni e 15 ore, un dato che colloca il nostro Paese al quinto posto tra i 15 analizzati.
L'Italia supera Spagna, Germania e Francia
Lo studio ha raccolto le risposte degli automobilisti di 15 nazioni, chiedendo di stimare il tempo trascorso alla guida durante le normali attività della settimana, dagli spostamenti casa-lavoro all'accompagnamento dei figli a scuola, fino alle commissioni quotidiane e alle visite ad amici e parenti. In questa classifica il primo posto spetta al Sudafrica, dove si trascorrono oltre 10 ore e 30 minuti alla settimana in auto, pari a più di 23 giorni all'anno.
Seguono Irlanda, Australia e Canada, mentre l'Italia occupa la quinta posizione davanti a Grecia, Stati Uniti, Portogallo e Spagna. Più in basso si trovano anche Germania e Francia, dove il tempo trascorso al volante risulta inferiore rispetto a quello registrato nel nostro Paese.
Trasporti e abitudini influenzano il tempo al volante
La ricerca evidenzia come le differenze tra i vari Paesi dipendano da molteplici fattori, tra cui l'efficienza del trasporto pubblico, la distribuzione della popolazione sul territorio e le abitudini di mobilità. Nei Paesi ai vertici della classifica, infatti, la rete dei trasporti collettivi è spesso meno capillare o meno utilizzata, rendendo l'auto una scelta quasi obbligata per gli spostamenti quotidiani.
All'estremo opposto si trovano i Paesi Bassi e il Regno Unito, dove gli automobilisti dichiarano di passare meno di 11 giorni all'anno in auto. Secondo Autotrader, conoscere quanto tempo si trascorre realmente al volante può aiutare gli automobilisti a scegliere un veicolo più adatto alle proprie esigenze quotidiane, privilegiando aspetti come comfort, spazio e affidabilità quando le ore di guida diventano una parte significativa della giornata.
La classifica
|Paese
|Tempo medio alla settimana
|Tempo medio in un anno
|Sudafrica
|10 ore e 38 minuti
|23 giorni e 1 ora
|Irlanda
|7 ore e 23 minuti
|16 giorni
|Australia
|7 ore e 8 minuti
|15 giorni e 11 ore
|Canada
|6 ore e 50 minuti
|14 giorni e 19 ore
|Italia
|6 ore e 17 minuti
|13 giorni e 15 ore
|Grecia
|6 ore e 13 minuti
|13 giorni e 11 ore
|Nuova Zelanda
|5 ore e 58 minuti
|12 giorni e 22 ore
|Stati Uniti
|5 ore e 55 minuti
|12 giorni e 20 ore
|Portogallo
|5 ore e 50 minuti
|12 giorni e 15 ore
|Spagna
|5 ore e 24 minuti
|11 giorni e 17 ore
|Germania
|5 ore e 21 minuti
|11 giorni e 14 ore
|Polonia
|5 ore e 11 minuti
|11 giorni e 6 ore
|Francia
|5 ore e 10 minuti
|11 giorni e 5 ore
|Regno Unito
|4 ore e 48 minuti
|10 giorni e 10 ore
|Paesi Bassi
|4 ore e 38 minuti
|10 giorni e 1 ora
Fonte: ricerca internazionale commissionata da Autotrader su 15 Paesi.
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