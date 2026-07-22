Antonella Clerici conduce Suzuki Jukebox su Rai1, date e biglietti

Dopo Sanremo, Torino. Suzuki punta ancora sulla musica televisiva e annuncia il ritorno di Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit, due serate evento che l’11 e il 12 settembre porteranno all’Inalpi Arena una lunga lista di artisti italiani e internazionali.

Lo show, alla sua seconda edizione, sarà condotto da Antonella Clerici con la partecipazione di Clementino e andrà in onda in diretta in prima serata su Rai 1, oltre che in streaming su RaiPlay.

Due notti di hit anni ’80, ’90 e 2000 all’Inalpi Arena

Suzuki presenta Jukebox – La Notte delle Hit come un viaggio nella musica italiana e internazionale dagli anni ’80 ai 2000, costruito attorno agli interpreti originali dei brani che hanno riempito piste da ballo e classifiche. L’evento è prodotto da A1 Pictures in collaborazione con la Direzione Intrattenimento Prime Time Rai e sarà trasmesso in diretta televisiva da Torino, dall’Inalpi Arena, nelle sere di venerdì 11 e sabato 12 settembre, con la doppia formula: pubblico in sala e platea televisiva nazionale.

Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit, condotto da Antonella Clerici Foto di: Suzuki

Secondo Suzuki, l’obiettivo è valorizzare la musica come forma di espressione capace di creare energia e senso di comunità, rafforzando un legame che il marchio coltiva da anni tra auto, spettacolo e palcoscenici mediatici. Una strategia che si inserisce nel filone di collaborazioni musicali del brand, dalle kermesse televisive fino agli eventi cittadini, come dimostrano iniziative torinesi recenti nel mondo automotive e dell’intrattenimento, dal parco eventi dell’Auto Moto Turin Show ai format live legati ai saloni dell’auto sotto la Mole.

Venerdì 11 settembre: da Cristina D’Avena ai Dire Straits Legacy

La prima serata di Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit, in programma venerdì 11 settembre, promette un mix dichiaratamente trasversale: sul palco dell’Inalpi Arena si alterneranno Cristina D’Avena, DSL*Dire Straits Legacy, Drupi, Filippo Graziani, Irene Grandi, Loredana Bertè, Lou Bega, Nek, Neri per Caso, Nino Buonocore, Patty Pravo e gli Sugarfree. La scaletta punterà sulle canzoni più riconoscibili dei rispettivi repertori, con l’intento di coinvolgere sia il pubblico presente in arena sia quello davanti alla tv.

L’impostazione scelta dagli organizzatori è quella del grande jukebox collettivo: niente gare né giurie, ma una successione di hit pensata per far cantare diverse generazioni, pescando nell’immaginario pop italiano e nelle contaminazioni internazionali. Per chi segue da vicino l’incrocio tra motori, tv e intrattenimento, si tratta di un ulteriore tassello nel percorso di eventi “ibridi” che a Torino stanno affiancando raduni, saloni e format live come Perché Comprarla Live nel capoluogo piemontese.

Sabato 12 settembre: Anna Oxa, Stadio, Paul Young e non solo

Sabato 12 settembre la seconda serata di Suzuki Jukebox resterà all’Inalpi Arena ma cambierà registro, con una line-up che mescola ancora una volta nomi italiani e internazionali. Sono annunciati Alberto Bertoli, Anna Oxa, Erminio Sinni, Gaetano Curreri e gli Stadio, Gazebo, Luca Dirisio, Mario Biondi, Paul Young, Sabrina Salerno, Spagna e i Toploader. Anche questa serata sarà trasmessa in diretta su Rai 1 in prima serata e in streaming su RaiPlay.

La formula, secondo il marchio giapponese, punta a un “best of” di hit che hanno segnato immaginari diversi: dall’italiano d’autore al pop radiofonico, fino alle incursioni soul e dance. L’idea è quella di dare continuità a un filone che vede Torino sempre più spesso al centro di eventi dove mobilità, design e show business si intrecciano, sulla scia di appuntamenti come il Salone dell’Auto sotto la Mole e i festival automotive diffusi in città.

Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit Foto di: Suzuki

Biglietti già disponibili online

I biglietti per assistere dal vivo alle due serate di Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit sono già disponibili online attraverso il circuito ufficiale TicketOne (da 36 a 46 euro circa), all’indirizzo ticketone.it/artist/jukebox-notte-hit.