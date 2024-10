Audi RS 3 (2024), ha sempre 400 CV ma va più forte!

L'Audi RS 3 è anni uno dei punti di riferimento tra le compatte sportive, segmento quello delle hot hatch ad alte prestazioni che negli ultimi anni ha visto un incremento vertiginoso delle performance. L'ultimo restyling ne è la prova dato che a parità di motore - sempre il glorioso cinque cilindri da 400 CV - ha abbassato di 5 secondi il record sul giro secco al Nurburgring, risultato in gran parte merito dell'ottimizzazione elettronica.

L'aggiornamento però non ha riguardato solo le performance ma anche il design: da fuori è più cattiva mentre dentro debuttano un nuovo volante e i sedili a guscio in carbonio. Per provarla siamo stati sullo spettacolare circuito di Castellolì, in Spagna vicino Barcellona: ecco com'è fatta e quanto va forte.

Audi RS 3 Sportback: Esterni

Tranttandosi di un restyling, l'Audi RS 3 non ha subito stravolgimenti ed è stata aggiornata nei dettagli. Davanti la griglia esagonale è ora più grande e anche la cornice è stat ritoccata nel design, lo splitter è più accentuato e insieme ai nuovi profili laterali verticali fa sembrare l'auto ancora più larga. Anche dietro sono stati cambiati paraurti e diffusore, con quest’ultimo che si riconosce subito dal catarifrangente centrale che ricorda quello delle auto di Formula 1. I fari hanno una nuova firma luminosa, con quella anteriore che può essere personalizzata attraverso lo schermo centrale dell'infotainment.

Foto di: Audi Audi RS 3 Sportback (2024)

Con il restyling arriva a listino anche un nuovo colore Audi Exclusive, il grigio opaco che potete ammirare scorrendo le foto qui sotto, che va ad ampliare la palette in cui troviamo confermatissimi il verde Kyalami, il grigio Kemora, il blu Ascari e il rosso Progressivo. I cerchi sono da 19" a 5 razze di serie ma volendo si può optare per i 19" a 10 razze bruniti che hanno debuttato sull'ultima - e limitata - RS 3 Performance. Attingendo dal listino poi è possibile personalizzare ulteriormente l'auto, con il pacchetto di finiture in nero lucido o anche in carbonio al posto delle standard in grigio satinato.

Audi RS 3 Sportback: Interni

Dentro il restyling introduce diverse novità: le più evidenti sono il volante a 3 razze dalla forma squadrata - le parti superiore e inferiore della corona sono "tagliate" - che può essere rivestito o i pelle o in microfibra Dinamica e i sedili a guscio con schienale in carbonio, loghi RS sotto il poggiatesta e anche loro rivestiti in microfibra e pelle. L'abitacolo poi può essere ulteriormente personalizzato con inserti in fibra di cabonio e nei colori, giocando con l'illuminazione ambientale o selezionando uno dei diversi pacchetti Design che introducono note di colore all'interno per richiamare la tinta esterna della carrozzeria.

Foto di: Audi Audi RS 3 Sportback (2024)

Per quanto riguarda la dotazione tecnologica, di serie ci sono la strumentazione digitale Audi virtual cockpit plus con schermo da 12,3", che ha una nuova grafica e schermate dedicate a questa versione RS per tenere sotto controllo i parametri dell'auto, e il display centrale da 10,1" connesso alla rete e compatibile con Spotify e Amazon music oltre ai sistemi di mirroring Apple CarPlay e Android Auto. Per il resto poi la configurazione ricalca quella dell'ultima Audi A3 Sportback a cui abbiamo già dedicato un Perché Comprarla: cliccate qui per dargli un'occhiata e scoprire di più su bagagliaio, abitabilità e qualità percepita.

Audi RS 3 Sportback: Guida

C'è chi si annoia a girare in tondo, ma per molti scendere in pista è sempre un'emozione. Il mondo è bello perché è vario, c'è chi preferisce la guida sporca chi invece provare a limare secondi giro dopo giro alla ricerca della traiettoria perfetta. Ecco, per questa seconda categoria penso che l'Audi RS 3 sia una delle auto più azzeccate per lo scopo. Compatta, agile, potente, con una trazione integrale che la tiene incollata a terra ma che volendo le permette anche di spazzolare in uscita.

Foto di: Audi Audi RS 3 Sportback (2025)

Trattandosi di un restyling il motore sotto il cofano non ha subito modifiche, è sempre lui, l'iconico cinque cilindri da 2.5 litri da 400 CV e 500 Nm di coppia massima capace di lanciarla da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e farle toccare la velocità massima di 290 all'ora. Anche il cambio è lo stesso, l'S tronic automatico a doppia frizione a sette marce, così come il sistema di trazione integrale che, nella modalità Performance o Torque Rear, permette di innescare più o meno sovrasterzo incanalando la coppia posteriore sulla ruota esterna alla curva e frenando quella anteriore interna.

Ed è proprio questo l'escamotage che le permette di essere più veloce rispetto alla pre restyling, l'ottimizzazione della ripartizione della coppia sui singoli assi che ha portato maggior velocità nelle fasi di percorrenza e uscita di curva. Altre novità riguardano la gestione delle modalità di guida, c'è più differenza tra quelle rilassate e quelle più cattive, e il suono dello scarico che è più incisivo e persistente grazie a nuove valvole ad apertura variabile.

Foto di: Audi Audi RS 3 Sportback (2024)

Per il resto la RS 3... è la RS 3. L'assetto a controllo elettronico con ammortizzatori a doppia camera (una gestisce la fase di estensione, l'altra di compressione) è equilibrato, solido in pista nel limitare i trasferimenti di carico e abbastanza confortevole su strada - sempre considerando la categoria dell'auto - nell'assorbire le asperità. Lo sterzo è veloce, dal carico giusto e abbastanza diretto, e pemette entrate di curva fulminee senza sottosterzo grazie anche ai pneumatici anteriori maggiorati rispetto a quelli dietro, 265 contro 245.

Durante questo test ho avuto modo di guidare la RS 3 non solo in pista ma anche su strada, ambiente in cui ha confermato le doti da tuttofare. Questo però è solo un assaggio della prova: per vederla in azione e sentire il sound vi consiglio di cliccare sul video che trovate qui sopra in copertina!

Audi RS 3 Sportback: Prezzi

La nuova Audi RS 3 arriverà nelle concessionarie nel primo trimestre del 2025 con prezzi a partire da 66.000 euro per la Sportback e da 67.300 euro per la berlina Sedan.

