Seat Arona benzina (2026), la prova dei consumi reali

Il 2026 è l'anno del restyling anche per la Seat Arona, in realtà il secondo nella carriera del SUV compatto spagnolo, capace di rinnovarsi nei dettagli di design e nelle dotazioni, ma sempre fedele alle motorizzazioni a benzina. Per le mild hybrid se ne riparla nel 2027.

In attesa di mettere le mani sulla prima Arona elettrificata ho avuto l'opportunità di testare sul percorso classico di 360 km da Roma a Forlì la Seat Arona 1.0 EcoTSI, la turbo benzina da 95 CV con cambio manuale con cui ho ottenuto una buona media di consumo di 4,25 l/100 km (23,53 km/l). La spesa per il carburante del viaggio è stata di 30,43 euro.

Seat Arona (2026): i dati

Allestimento Seat Arona FR 1.0 EcoTSI 70 kW Prezzo base 27.400 euro Data prova 25/05/2026 Meteo (partenza/arrivo) Sereno, 33° / Sereno, 30° Prezzo carburante 1,989 euro/l (Benzina) Chilometraggio totale a inizio prova 6.597 km Chilometraggio totale a fine prova 7.385 km Velocità media Roma - Forlì 63 km/h Pneumatici Hankook Ventus Prime 3

215/45 R18 89V XL

(Etichetta UE: B, B, 70 dB)

Seat Arona (2026): quanto consuma

Con una potenza di 95 CV espressa dal tre cilindri turbo benzina "mille" e il cambio manuale a 5 marce, la Seat Arona 2026 si è dimostrata piuttosto costante nella richiesta di carburante nelle più comuni condizioni di guida, ma non una campionessa di efficienza. Nel misto urbano/extraurbano ho registrato consumi un po' alti per la categoria, ma coerenti con la motorizzazione a benzina non elettrificata.

Seat Arona (2026): col motore a benzina e il cambio manuale è "semplicissima" Foto di: SEAT

Il serbatoio da 40 litri mi ha permesso di registrare un'autonomia teorica sempre superiore ai 600 km, con punte oltre i 1.000 km solo su percorsi extraurbani ideali, terreno su cui la rinnovata Arona si dimostra molto efficiente.

Seat Arona (2026): i consumi reali

Percorso Consumo e autonomia teorica Misto urbano-extraurbano



6,4 l/100 km (15,6 km/l)

624 km di autonomia teorica Autostrada 6,6 l/100 km (15,1 km/l)

604 km di autonomia teorica Economy run 3,2 l/100 km (31,2 km/l)

1.248 km di autonomia teorica Media reale 4,25 l/100 km (23,53 km/l) Computer di bordo 4,3 l/100 km Alla pompa 4,2 l/100 km

Seat Arona (2026): la scheda tecnica

Alimentazione: Benzina, 999 cc

Potenza: 70 kW

Emissioni di CO2 (WLTP): 124 g/km

Massa a vuoto: 1.113 kg

Rapporto potenza/tara: 58,923 kW/t

Omologazione: Euro 6E-BIS (Risp Reg UE 715/2007*2023/443EB)

Seat Arona (2026): quanto si spende di benzina?

Quanto si spende Spesa Spesa reale (Roma-Forlì) 30,43 euro Spensa mensile (800 km al mese) 67,63 euro Quanto fa con 20 euro 237 km Quanto fa con un pieno 941 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.

Seat Arona (2026): quanto consumano le concorrenti?

La Seat Arona a benzina da 95 CV, con i suoi 4,25 l/100 km, si piazza piuttosto bene nella classifica delle prove consumi reali, a pari merito con la Skoda Kamiq 1.0 TSI 116 CV Manuale e davanti ad altri SUV e crossover a benzina come Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 95 CV e Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 145 CV eDCT6 (4,30 l/100 km - 23,2 km/l), la Fiat 600 1.2 Hybrid 100CV DCT (4,55 l/100 km - 21,9 km/l) e la Jeep Avenger e-Hybrid (4,70 l/100 km - 21,2 km/l), solo per rimanere tra le prove più recenti.

Fotogallery: Seat Arona (2026) 41 Fonte: SEAT

Per trovare chi ha consumato di meno occorre puntare su altri modelli a benzina mild hybrid come la Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV (4,10 l/100 km - 24,3 km/l) e l'ancora più compatta Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 CV 48V iMT (3,75 l/100 km - 26,6 km/l).

La video prova della Seat Arona (2026)

Seat Arona (2026): cosa mi è piaciuto e cosa no

L'auto protagonista del test è una nuova Seat Arona FR 1.0 EcoTSI 70 kW che con l'aggiunta di vernice metallizzata bicolore e cerchi in lega da 18" arriva a costare 29.065 euro di listino. Nella dotazione di serie ci sono già barre al tetto nere, fari anteriori full LED con firma luminosa integrata, specchietti esterni riscaldabili e ripiegabili elettricamente, vetri posteriori oscurati, climatizzatore automatico bi-zona, differenziale a bloccaggio elettronico XDS, sensori di parcheggio anteriori e videocamera posteriore.

Seat Arona (2026), gli interni Foto di: SEAT

Cosa mi piace Cosa non mi piace Semplicità e praticità di utilizzo Finiture interne un po' datate Buona capacità di carico Accesso senza chiave solo optional Spazio per i passeggeri posteriori Bracciolo e cruise control adattivo solo optional Consumi ridotti fuori città

Quello che ho apprezzato è la semplicità e praticità di utilizzo di questa Arona, facile anche per chi non può o non vuole imparare nuove tecnologie in auto, accompagnata da una guidabilità molto intuitiva e per certi versi "classica". Buona anche l'abitabilità dei sedili posteriori e la capacità di carico del bagagliaio. Non mi è invece piaciuta la presenza di alcune plastiche e dettagli interni poco al passo con i tempi, così come la possibilità di avere solo a pagamento optional come il bracciolo centrale anteriore, l'apertura e avviamento senza chiave e il cruise control adattivo.