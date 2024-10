Tra le auto più attese sul mercato c'è la nuova Fiat 600 che oltre alla versione elettrica propone la motorizzazione 1.2 mild hybrid da 100 e da 136 CV. Per la settimanale prova dei consumi reali mi sono concentrato sulla Fiat 600 1.2 Hybrid 100 CV, quella col tre cilindri turbo, il cambio automatico doppia frizione 6 marce e la trazione anteriore.

Il risultato del classico test su strada di 360 km tra Roma e Forlì è una media di consumo di 4,55 l/100 km (21,98 km/l), con una spesa di 28,57 euro per la benzina del viaggio.

Consumi leggermente migliori della media

Nella classifica dei consumi reali, categoria B-SUV a benzina, la Fiat 600 col motore mild hybrid meno potente si piazza in buona posizione, davanti a Kia Stonic 1.0 T-GDI DCT MHEV e Jeep Avenger e-Hybrid, entrambe a quota 4,70 l/100 km (21,2 km/l), ma anche a Opel Mokka 1.2 Benzina 130 CV manuale (4,75 l/100 km - 21,0 km/l), Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV automatica (4,90 l/100 km - 20,4 km/l) e Peugeot 2008 1.2 PureTech 155 CV EAT8 (5,00 l/100 km - 20,0 km/l).

Fiat 600, la vista di tre quarti anteriore

A consumare meno della nuova Fiat sono invece state la Fiat 500X 1.5 T4 Hybrid 130CV DCT7 (4,50 l/100 km - 22,2 km/l), la Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 95 CV (4,30 l/100 km - 23,2 km/l), la Skoda Kamiq 1.0 TSI 116 CV Manuale (4,25 l/100 km - 23,5 km/l), la Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV manuale (4,10 l/100 km - 24,3 km/l) e la capolista Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 CV 48V iMT (3,75 l(100 km - 26,6 km/l).

Assetto morbido, buone dotazioni e manovre in elettrico

L'auto che ho messo alla prova è una Fiat 600 1.2 Hybrid 100CV DCT La Prima, la ricca versione di lancio che ha praticamente tutto di serie: cerchi in lega da 18", fari full LED, vetri privacy, climatizzatore automatico monozona, telecamera posteriore, cruise control adattivo, portellone elettrico hands-free, strumentazione digitale da 7" e schermo in plancia da 10" con connettività Apple CarPlay e Android Auto. Con l'aggiunta della vernice metallizzata il prezzo di listino arriva a 31.650 euro, salvo gli incentivi statali.

Fiat Fiat 600, gli interni

Con questa spesa si può guidare uno dei SUV compatti più moderni sul mercato, con discrete doti di abitabilità e buone capacità di carico, finiture interessanti e una ricca dotazione di ausili alla guida e tecnologie di bordo. La motorizzazione ibrida, che abbiamo già definito "middle hybrid", permette di muoversi spesso in modalità elettrica, soprattutto in manovra e a bassa velocità, mentre l'assetto morbido e il cambio doppia frizione aiutano in una guida fluida e senza pretese sportive.

Fiat 600 mild hybrid, la prova su strada

Efficienza costante

La buona efficienza della Fiat 600 Hybrid da 100 CV si conferma anche in tutte le più comuni condizioni di guida, come ho potuto sperimentare nei tragitti misti in ambiente urbano-extraurbano. Solamente i tragitti autostradali portano a un leggero aumento dei consumi.

Fiat 600, la vista di tre quarti posteriore

Il serbatoio da 44 litri di benzina si dimostra quindi adatto a garantire autonomie apprezzabili, quasi mai inferiori ai 600 km. Con una guida molto attenta e su percorsi ideali è anche possibile avvicinarsi ai 1.000 km di range teorico con un pieno.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 6,5 l/100 km (15,3 km/l)

673 km di autonomia teorica

673 km di autonomia teorica Autostrada: 7,2 l/100 km (13,8 km/l)

607 km di autonomia teorica

607 km di autonomia teorica Economy run: 4,1 l/100 km (24,3 km/l)

1.069 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Fiat 600 1.2 Hybrid 100CV DCT La Prima Ibrido

(Benzina, 1.199 cc) 74 kW Euro 6E

(Risp Reg UE 715/2007*2023/443EA) 1.280 kg 109 g/km

Dati

Vettura: Fiat 600 1.2 Hybrid 100CV DCT La Prima

Listino base: 30.950 euro

Data prova: 27/09/2024

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 30°/Nuvoloso, 27°

Prezzo carburante: 1,744 euro/l (Benzina)

Km del test: 945

Km totali all'inizio del test: 3.512

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 71 km/h

Pneumatici: Bridgestone Turanza 6 - 215/55 R18 99V XL Enliten (Etichetta UE: B, A, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 4,55 l/100 km (21,98 km/l)

Computer di bordo: 4,8 l/100 km

Alla pompa: 4,3 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 28,57 euro

Spesa mensile: 63,48 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 252 km

Quanto fa con un pieno: 967 km

