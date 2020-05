Kimi Raikkonen continua a essere il volto delle campagne pubblicitarie Alfa Romeo in Europa. L'ultima uscita lo vede protagonista di un divertente spot che ritrae l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e la Dodge Viper pronte a sfidarsi al semaforo.

All'inizio della pubblicità la Stelvio percorre una strada costiera e in questo frangente vengono mostrate alcune features del SUV sportivo, come le sospensioni a controllo elettronico e il sistema di infotainment con schermo da 8.8". In seguito si scorge una sportiva nera che fa capolino. Nella scena dopo si vede chiaramente che si tratta di una Viper.

Meglio non rischiare

Stranamente è la seconda serie degli Anni 2000 e non l'ultima generazione. Non solo, per la pubblicità sono stati rimossi i loghi di Stryker (il serpente che compariva nel badge su questo modello) dal cofano e dal volante. Ciò è un po' strano visto che le due Case fanno parte dello stesso gruppo.

Fotogallery: Alfa Romeo Stelvio vs Dodge Viper

10 Foto

Nel video il conducente della Viper accelera per provocare l'Alfa, ma il finestrino che si abbassa rivela Kimi Raikkonen al volante della Stelvio. Iceman usa il selettore per passare alla modalità Race e il proprietario della supercar perde tutta la fiducia in sé stesso prima che lo scatto possa cominciare. Saggio.