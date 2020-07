Le offerte per il marchio Jeep nel periodo di riapertura dopo il blocco per Coronavirus si caratterizzano per alcuni vantaggi interessanti, e in linea con il momento di ripresa economica, compresa la concessione di incentivi fino a 7.000 euro, in anticipo rispetto a quelli che il governo sta studiando.

Tra le promozioni di luglio, vediamo ad esempio quanto proposto sulla Jeep Renegade 1.6 Limited, con il finanziamento denominato Jeep Excellence.

Il listino, esclusi IPT e PFU, è di 29.600 euro, che scende con lo sconto a 22.600 euro; non si versa anticipo e la prima rata è dopo 180 giorni, quindi ad anno nuovo.

Le rate mensili sono quindi 43 di 340 euro (TAN 4,99%, TAEG 6,30%), con un valore futuro garantito di 12.605,67 euro, per un totale di 90.000 km e con 0,10 euro di spesa aggiuntiva per ogni chilometro percorso in più.

Vantaggi

L’offerta è piuttosto interessante, considerato il periodo di ripresa: praticamente, senza la necessità di rottamazione o permuta, non c’è anticipo e non ci sono rate nel 2020, con una riduzione del listino di ben 7.000 euro che va ad incidere positivamente sul costo totale della vettura.

Rispetto al costo iniziale di 30.000 euro, in pratica si pagano 4.000 euro l’anno per tre anni e mezzo a partire dal 2021.

Svantaggi

L’offerta è su un numero limitato di vetture in pronta consegna, che potranno avere dotazioni in più rispetto alla Renegade proposta nell’esempio: bisogna quindi considerare una spesa superiore, aggiungendo anche qualche costo fisso, come IPT e PFU.

Attenzione anche al "pericolo" dei finanziamenti con sei mesi senza pagare: dal 2021 le rate sono di 340 euro al mese e durano per tre anni e mezzo.

In sintesi

Modello (esempio) Jeep Renegade 1.6 Limited Promozione Jeep Excellence Scadenza 31 luglio 2020 Listino 29.600 euro Listino scontato 22.600 euro Servizi aggiuntivi Non indicati Anticipo Anticipo zero Rate 43 rate da 340 euro dopo 180 giorni TAN 4,99% TAEG 6,30% Maxi rata finale (VFG) 12.605,67 euro Limite chilometrico 90.000 km, 0,10 euro per ogni km in più Limitazioni e condizioni Valido su un lotto limitato di vetture in pronta consegna