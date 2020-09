La Peugeot 308 è stata leggermente rinnovata qualche settimana fa, con nuovi contenuti che stanno a metà tra un restyling e un model year. Un lifting leggero per stare al passo con la concorrenza, in attesa del vero balzo in avanti atteso con la nuova generazione.

Nuova generazione attesa per il 2021 e spiata oggi per la prima volta dai nostri fotografi, con scatti dei muletti impegnati in fasi di test su strada.

Si distinguono pochi dettagli

Beccata su strade tedesche, più precisamente nei pressi dell stabilimento Opel di Russelsheim, la compatta francese nasconde le proprie forme con classiche camuffature pesanti, che rendono quasi impossibile distinguerne i dettagli della carrozzeria. Tra i pochi che si riconoscono, il rilievo delle luci diurne a LED anteriori allungate che scendono lungo il paraurti, simili a quelle che abbiamo già visto su 208 e 2008, oltre che su restyling di 3008 e 5008.

Le camuffature riguardando anche l'abitacolo, anche lui protagonista di alcuni scatti. Abitacolo che non fa chiaramente a meno dell'i-Cockpit: volante dal diametro ridotto e sistemato in posizione ribassata, strumentazione invece rialzata.

Ciò che però ha attirato maggiormente la nostra attenzione è il logo sul volante: il Leone non ha il classico stile che conosciamo, ma sembrerebbe lo stesso che abbiamo visto sulla concept e-Legend del 2018.

Nuova piattaforma e motori elettrificati

È difficile dirlo guardando le immagini, ma chi l'ha vista dal vivo ci ha confermato che l'auto sembra più larga dell'attuale 308. Probabilmente questo è dovuto all'adozione della rinnovata piattaforma EMP2 che va ad influire sugli ingombri generali e sul peso complessivo. Sotto il cofano ci saranno anche propulsori ibridi plug-in e, si dice, una variante completamente elettrificata con trazione integrale e circa 300 CV di potenza.

Foto spia nuova Peugeot 308 Interni Peugeot e-Legend

Le foto ci mostrano unicamente la versione hatchback a cinque porte, anche se è quasi scontata la commercializzazione anche della versione station wagon. Si parla anche di una variante berlina a tre volumi per il mercato cinese, mentre sono da escludere una coupé e una cabrio.