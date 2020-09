Nella gamma SUV di Peugeot, la 3008 assume sicuramente un ruolo di primo piano: è prossima ad un restyling importante, ma sulle vetture in pronta consegna si può contare su una serie di sconti interessanti per tutto il mese di settembre.

Le tipologie di offerte proposte sono due: Free2Move Lease, praticamente un sub-brand per il noleggio a lungo termine, oppure la promozione Anticipo Zero che, oltre a non prevedere acconti, permette anche di versare rate più basse per il primo anno di finanziamento.

Vediamo un esempio sul modello meno costoso tra quelli che la casa propone come esempio, la Peugeot 3008 BlueHDi 130 S&S Active.

Con il finanziamento i-Move Avantage Steps, si parte da un listino di 30.150 euro, che scende a 24.145, escluse IPT e imposta di bollo, grazie anche al contributo statale massimo di 1.500 euro in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2010 e intestato al proprietario da almeno 12 mesi.

Non è quindi previsto anticipo, mentre per il primo anno si pagano 12 rate mensili da 249 euro; le successiva 35 ammontano a 375 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,01%), con la rata finale di 13.260 euro, per un massimo di 60.000 km. Dal sito web della casa è inoltre scaricabile il voucher Ecobonus Peugeot, dal valore di 750 euro.

Vantaggi

Si tratta di un’offerta interessante, che riguarda in pratica tutti i modelli di Peugeot 3008 in pronta consegna, con formule analoghe: ad esempio, per la Hybrid4 300 GTLine si pagano 418 euro il primo anno e 549 dal secondo anno (TAN 5%; TAEG 5,64%).

Gli sconti applicati sul listino sono sommabili: quello statale, quello della casa e il voucher dal sito web, senza anticipo. In più, per un anno, è ancora compresa la protezione pandemie PSAWeCare, contro i rischio da sindrome influenzali di natura pandemica, tra cui il Covid-19.

Svantaggi

A parte gli oneri fiscali e del finanziamento, bisogna considerare che l’offerta è sui modelli in pronta consegna, in attesa dell’imminente restyling.

Inoltre, i contributi dello stato, oltre ad essere vincolati alla rottamazione, sono comunque soggetti ad esaurimento: non è detto che si possa accedere a questo sconto entro la fine del mese.

In sintesi