Non sono molti i modelli nella gamma Alfa Romeo, ma una cosa è certa: non mancano mai nuove promozioni, anche per l’intero mese di ottobre. Prendiamo ad esempio la Stelvio, nella motorizzazione 2.2 da 160 CV, in allestimento Super AT8 RWD: tra le offerte proposte, c’è LeasysMiles, una formula simile a quella di un leasing aziendale, ma con IVA compresa.

Secondo la casa, questo significa che, in assenza di anticipo, nella rata si pagano solo i chilometri percorsi, e sono inclusi tutti i servizi principali.

Vediamo cosa significa questo in pratica. La locazione è di 48 mesi a 349 euro al mese, ed include una percorrenza di 1.000 km; sono previsti quindi due importi fissi per chilometro, in base al tipo di offerta: 0,09 euro/km per la “base” e 0,18 euro/km per la “plus”.

L’offerta base comprende tassa di proprietà, assicurazione RCA, assistenza stradale, una app gratuita per la gestione dei servizi, il servizio di infomobilità I-Care, con la quale si rilevano anche i chilometri percorsi. Nella Plus si aggiungono assicurazione incendio e furto, servizio riparazione danni e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Vantaggi

Chissà che questa modalità di locazione di un’auto non sia la preferita dalla clientela nel prossimo futuro: il possesso di un’auto interessa sempre di meno, considerando la svalutazione, l’aggiornamento tecnologico e la normativa che premia sempre di più modelli con requisiti ecologici attuali.

Visto il listino di partenza della vettura, circa 51.000 euro, e l’assenza di anticipo, l’offerta LeasysMiles potrebbe essere un’alternativa interessante, e con una rata “senza pensieri”, soprattutto nella tipologia Plus.

Svantaggi

Un SUV Alfa Romeo, con un turbo diesel 2,2 litri: possiamo immaginare una percorrenza media di 20.000 km/annui. L’importo indicato copre una percorrenza totale di 1.000 km, quindi nel calcolo effettivo della rata vanno aggiunti 79.000 km per quattro anni, moltiplicati per l’importo al chilometro.

Per l’offerta Plus, ad esempio, sono circa 14.220 euro in più, ossia quasi 650 euro al mese in media. Una cifra ragionevole rispetto al listino, basta non farsi ingannare da “349 euro al mese”.

In sintesi