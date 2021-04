Nonostante alcuni incentivi statali siano terminati, le offerte di aprile continuano, anche per i modelli a benzina e non ibridi: tra i più popolari c’è senz’altro la Fiat Tipo City Cross, che è oggetto di un’interessante iniziativa: Fiat in questo caso prevede la sola rottamazione.

Una Fiat Tipo City Cross 1.0 100 CV Euro 6D Final ha un listino di 21.500 euro, che scende a 18.500 euro con un’auto da rottamare, e cala ancora a 16.500 euro con il finanziamento Contributo Prezzo.

L’esempio con il finanziamento MiniRata prevede anticipo zero, una rarità in questo periodo, e quindi 96 mesi di rate a copertura totale dell’importo: i primi 24 mesi con rate da 174,58 euro, che aumentano a 261,97 euro al mese (TAN 6,85%, TAEG 8,49%). Pagando tutto, non c’è quindi maxi rata, e la vettura è vostra.

Vantaggi

Un’offerta interessante per la possibilità di acquistare un modello recente senza anticipo, e con rate piuttosto basse, soprattutto per i primi due anni. Tra l’altro, questa Tipo dispone di alcuni accessori, come il clima automatico o il touchscreen 7” con connettività agli smartphone.

Svantaggi

Attenzione agli oneri finanziari, come spese di incasso, arrotondamento rata, oppure IPT e PFU. Il finanziamento è molto lungo: in 8 anni sicuramente la tecnologia sarà sensibilmente cambiata, e l’offerta nasce proprio per chi vuole tenersi l’auto per tanto tempo

In sintesi