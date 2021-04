Incentivi statali o no, le Case e le concessionarie ufficiali supportano le vendite dei propri modelli con iniziative specifiche: alla fine di aprile, Audi propone sulla A1 Sportback in allestimento Admired uno sconto di circa 2.900 euro, con un finanziamento agevolato e alcuni servizi compresi.

Nello specifico, il modello di esempio è una Audi A1 Sportback 1.0 30 TFSI, con cambio S tronic; l’allestimento Admired già include cerchi da 17”, colori metallizzati ad effetto perla, digital cockpit da 10,25” e Audi smartphone interface.

Il listino di 26.320 euro scende a 23.420,40 euro, con un anticipo di 6.709,79 euro e 35 rate mensili da 179 euro. Al termine, il valore futuro garantito è pari a 12.218,27 euro, con la possibilità di restituzione, sostituzione o riscatto.

In più, nell’importo sono comprese la garanzia Audi Extended Warranty, per un anno aggiuntivo o 60.000 km totali, e il servizio Premium Care 24 mesi o 30.000 km, offerto gratuitamente. Troppo tardi per una promozione di aprile? No, perché la validità di questa promozione è estesa fino al prossimo 30 giugno.

Vantaggi

L’offerta è sicuramente interessante, soprattutto per le rate basse, l’assenza di vincoli come rottamazione o permuta, e i servizi inclusi nel pagamento. Il modello è anche piuttosto accessoriato, sia per il cambio a doppia frizione che per le opzioni elettroniche: lo sconto sul listino diventa così ancora più interessante.

Svantaggi

L’anticipo di 6.700 euro è piuttosto impegnativo, anche se sostituibile con una permuta, che sarà quasi sempre la scelta per questo tipo di finanziamento. Attenzione al chilometraggio massimo per garantire il valore della rata finale, non indicato nell’esempio.

In sintesi