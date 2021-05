Il leasing per privati è ormai una costante tra le offerte automobilistiche: anche per il mese di maggio, ma con scadenza fino al 30 giugno, BMW continua a proporre la sua recente formula Why-Buy Evo, definito come leasing operativo, ad esempio sulla nuova BMW X1 ibrida plug-in. In pratica, si tratta di un leasing che consente di includere nella rata gruppi di servizi con un costo a modulo, che consente maggiore chiarezza nel pagamento.

L’esempio ufficiale prevede per la BMW X1 xDrive25e xLine Plus, considerando la provincia di Milano come riferimento, un anticipo di 15.500 euro al netto degli ecoincentivi di legge, purché sussistano le condizioni per il loro riconoscimento.

Seguono poi 36 rate mensili da 290 euro, comprendenti quattro moduli: il canone auto, il bollo, la manutenzione BSI per 5 anni o 100.000 km, e la polizza RCA -manca, insomma, l’ultimo pacchetto disponibile, la polizza incendio, furto, eventi e cristalli.

Sono compresi anche immatricolazione e messa su strada, e gli adempimenti Archivio Nazionale Autoveicoli, per un totale massimo di 45.000 km. Nell'esempio non ci sono altre indicazioni, ma sostanzialmente il leasing è pensato per la restituzione della vettura; da notare che non sono previste spese di incasso mensili.

Vantaggi

Considerata la tipologia di vettura e il suo listino, è interessante poter sfruttare un leasing per privati che, nella rata di 290 euro, comprende praticamente tutte le principali spese di gestione, ad esclusione del carburante. Peraltro, si tratta della versione ibrida plug-in, con i relativi vantaggi in termini di consumi, costi ed agevolazioni.

Svantaggi

L’anticipo al netto degli incentivi è di 15.500 euro: un importo piuttosto alto, soprattutto in caso di rottamazione, e che è probabilmente pensato per la classica restituzione di un usato, al termine di un altro leasing. Nell’esempio non ci sono dati sul tasso leasing o sul costo in più in caso di esubero chilometrico.

In sintesi