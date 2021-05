Ford continua anche a maggio con le offerte sull’intera gamma, indipendentemente dalla disponibilità di incentivi statali. Il finanziamento Idea Ford di Ford Credit permette di ottenere fino a 6.700 euro senza obbligo di rottamazione, grazie al contributo della Casa e dei Partner, e di non versare anticipo.

La Focus Active è la versione con l’aspetto di crossover; con il motore 1.0 EcoBoost a benzina da 125 CV, il listino iniziale di 26.050 euro scende a 10.950 euro, ma può ulteriormente ridursi a 20.200 euro con l’adesione al finanziamento.

Non è previsto anticipo, mentre si pagano 36 rate da 274,93 euro (TAN 3,45%, TAEG 4,66%), con una rata finale di 12.764,50 euro, con un massimo di 30.000 km e 0,20 euro per ogni chilometro percorso in più.

Nell’importo è compresa l’assicurazione facoltativa New 4 Life, con premio mensile ricorrente non finanziato e ripartito sulla rata. Per la Focus Active Station Wagon con la stessa motorizzazione si spendono circa 20 euro al mese in più.

Vantaggi

Le offerte di Ford sono sempre piuttosto interessanti, perché estese a quasi tutta la gamma, e perché presentano soluzioni esclusive, o comunque poco comuni. In questo caso, oltre ad un TAN abbastanza vantaggioso, non è previsto anticipo, e la rata non supera i 280 euro al mese, compresa un’assicurazione facoltativa.

Grazie al contributo della Casa e delle concessionarie, non sono previste né permuta né rottamazione di un usato: lo sconto viene garantito in ogni caso.

Svantaggi

Occorre sempre prestare attenzione ai costi in più: tra questi sicuramente IPT e PFU, esclusi dal listino, ma anche altri oneri finanziari, ed eventuali accessori aggiuntivi, singoli o in pack, come suggerito anche dalle note in calce.

In sintesi