Opel ha recentemente rinnovato la propria SUV compatta, che ora si chiama Opel Crossland senza la X alla fine, e mostra il nuovo frontale “vizor” che ha debuttato sulla Mokka; anche la Crossland è oggetto di alcune offerte nel mese di maggio, a partire dalle versioni con motore a benzina, grazie al contributo della Casa.

Vediamo i dettagli: la Opel Crossland Edition 1.2 benzina 83 CV S&S, con cambio manuale a 5 marce, viene a costare 15.700 euro anziché 16.700 euro; con un anticipo di 3.700 euro, le rate mensili sono 35 da 159 euro (TAN 6,45%, TAEG 8,23%), mentre la rata finale ammonta a 10.768,45 euro, per un totale di 45.000 chilometri.

Nell’importo di esempio è compresa la garanzia Scelta Opel, che comprende l’assicurazione Protezione Salute per 1 anno in omaggio e i servizi facoltativi Estensione Garanzia e Assistenza Stradale per 5 anni o 75.000 km, Incendio e Furto per 3 anni calcolata sulla Provincia di Milano, e Credito Protetto con perdita d'impiego.

Per accedere agli sconti, Opel richiede l’applicazione "Speciale Voucher" online, con un ulteriore sconto di 750 euro con richiesta di preventivo mediante l’apposito form, ed è necessaria la permuta o rottamazione di un auto.

Vantaggi

Nonostante l’assenza di incentivi statali, le promozioni continuano anche sulle motorizzazioni tradizionali, e su modelli di recentissima presentazione. Per la Opel Crossland restyling c’è quindi uno sconto iniziale, la prima rata dopo un mese e rate con un importo ridotto a meno di 160 euro.

Oltre alle indicazioni sull’acquisto in sicurezza, con vari servizi online, la Casa prevede anche l’aggiunta di alcuni servizi nell’esempio: tra questi, la Protezione Salute, che ha la durata di un anno, ma che non tutti offrono gratuitamente.

Svantaggi

Per accedere all’offerta non c’è soltanto la necessità di scaricare un voucher dal web, ma soprattutto è sempre richiesto un usato in permuta, anche da rottamare, pur in assenza degli incentivi di inizio anno.

Un usato di un certo valore può certamente servire per coprire l’anticipo di 3.700 euro, mentre la rata finale importante, che ammonta a ben più della metà dell’importo totale, non invita al riscatto finale.

In sintesi