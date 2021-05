Si parla da tempo di una Porsche Boxster 100% elettrica. Sappiamo che la Casa è al lavoro per testare diversi prototipi, ma la data di debutto rimane un mistero.

Car and Driver ha confermato che la Boxster ad emissioni zero è attualmente in fase di sviluppo. L’indiscrezione è stata svelata nel corso di un’intervista a Michael Steiner, membro del consiglio d’amministrazione di Porsche.

Il dirigente non ha svelato altri dettagli, ma la testata americana crede che la Boxster arriverà davvero presto.

I motori a benzina non spariscono

Stando alle informazioni raccolte, la Boxster EV sarebbe basata su una nuova piattaforma, diversa dalla PPE che ospiterà la Macan elettrica. Come quest’ultimo modello, anche la roadster dovrebbe essere proposta inizialmente come una variante alternativa a quelle con motore termico.

Porsche Macan elettrica, il rendering di Motor1.com

Questo perché Porsche crede che i motori a benzina dureranno ancora a lungo. Ad esempio, la 911 elettrica dovrebbe arrivare (forse) nel 2030. Nel frattempo, la Casa continuerà a rendere più efficiente il 6 cilindri boxer, probabilmente con l’aggiunta di una versione ibrida.

La strategia per l’elettrico e non solo

In ogni caso, la Boxster e la Macan elettrica significheranno un punto importante nel processo di elettrificazione della gamma. Questi due, infatti, sarebbero i primi modelli già esistenti ad essere dotati di una propulsione 100% elettrica. Una strategia completamente diversa dalla Taycan, dato che questa era stata concepita interamente da zero.

Porsche Taycan Porsche Taycan Cross Turismo

I programmi di Porsche, comunque, non sembrano essere finiti qui. Dopo le versioni berlina e Cross Turismo, la Taycan potrebbe ricevere altre varianti come una coupé ed una cabrio. Inoltre, la Casa di Stoccarda è sempre al lavoro nel campo degli e-fuel, i carburanti sintetici ad alta efficienza che rappresenterebbero un’alternativa alla via elettrica.