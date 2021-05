Le offerte di maggio comprendono anche una recente berlina europea come la Peugeot 508: con l’offerta i-Move, Peugeot permette di acquistare la 508 Diesel, Benzina e Plug-In Hybrid con la stessa rata. Vediamo l’esempio relativo alla versione ibrida, sicuramente attuale anche per la presenza degli incentivi statali.

Con la rottamazione di un veicolo di classe inferiore a euro 6, immatricolato prima del 1 gennaio 2011 e intestato da almeno 12 mesi, la Peugeot 508 Hybrid 225 e-EAT8 Allure Pack riduce il listino da 48.650 euro a 34.250 euro.

E’ quindi previsto un anticipo di 6.218 euro, mentre ognuna delle 35 rate mensili ammonta a 299 euro (TAN 4,5%, TAEG 5,38%); la rata finale, pari al valore futuro garantito, è di 22.862 euro, per un totale di 45.000 km. Nell’offerta è compreso il servizio facoltativo Efficiency, con 3 anni o 45.000 km di garanzia e manutenzione ordinaria programmata.

Vantaggi

Il primo evidente vantaggio è nel prezzo iniziale: la 508 ibrida plug-in si può acquistare, tra promozioni della casa e incentivi statali, con 14.400 euro di sconto, che in questa fase di mercato è piuttosto alto. La rata si mantiene intorno ai 300 euro, e comprende per tutta la durata del finanziamento garanzia e manutenzione ordinaria.

Svantaggi

L’offerta sulle vetture in stock richiede un anticipo di 6.218 euro e una vettura da rottamare con determinate caratteristiche, fino ad esaurimento dei fondi statali. Attenzione al conteggio degli oneri finanziari e ad eventuali accessori in più nelle auto in promozione.

In sintesi