Anche Lamborghini avrà la sua supercar elettrica. L’annuncio di queste ore, che rientra nel piano strategico pluriennale Direzione Cor Tauri presentato da Stephan Winkelmann, era nell’aria da tempo e segue di pochi giorni un’altra promessa eccellente di “conversione”, quella di Ferrari che darà alla luce il primo cavallino elettrico nel 2025. Parola di John Elkann.

Un tema sensoriale

Per dei marchi ad altissime prestazioni si tratta di una sfida tecnologica enorme e fra le tante incognite da dipanare ce n’è una di natura sensoriale importantissima: il suono. Suono che per gli appassionati di auto equivale a musica d'autore, con spartiti, lingue e voci diverse, a seconda che a riprodurlo sia un 6 cilindri, a V o in linea, un boxer, un V8, un V10, un V12.

Dunque si può guidare una super sportiva senza suono? Il suono può essere legittimamente riprodotto in digitale? E’ tutta una questione di mentalità (che dovremmo cambiare) o il suono ha una sua valenza imprescindibile anche su un’auto elettrica?

Ne parliamo tra di noi e soprattutto con voi questa sera, dalle 21 alle 22 su Twitter Spaces il nuovo canale di Twitter che si sta imponendo in rete fra i nuovi social vocali.

Questa sera della Redazione di Motor1.com ci saranno Alessandro Lago (Direttore), Fabio De Rossi (Vice Direttore), Giuliano Daniele, Massimo Grassi e parteciperà anche il responsabile della Redazione di InsideEVs.it, Federico Gasparini.

